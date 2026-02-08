Через обстріл Краматорська КАБами постраждали журналісти Інтера — відео

Журналісти "Інтера" потрапили під обстріл у Краматорську — відео
Журналісти телеканалу "Інтер" потрапили під російський удар. Вранці 8 лютого окупанти скинули авіабомби на Краматорськ Донецької області. Постраждав кореспондент каналу Ігор Левенок.
Наслідки атаки на Краматорськ
Росіяни вдарили по місту кількома КАБами. Обстріляли житловий масив Краматорська. Одна з авіабомб вибухнула біля під'їзду, де проживала знімальна група "Інтера".
"Знімальна група "Подробиць" попала сьогодні о 5 ранку під обстріл в Краматорську. Вибухом знищено цивільну інфраструктуру. Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень в ліву руку", — йдеться у повідомленні.
