Журналісти "Інтера" потрапили під обстріл у Краматорську — відео

Журналісти "Інтера" потрапили під обстріл у Краматорську — відео

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 17:48
Через обстріл Краматорська КАБами постраждали журналісти Інтера — відео
Журналіст "Інтера" постраждав через обстріл Краматорська. Фото: Facebook/"Подробиці"

Журналісти телеканалу "Інтер" потрапили під російський удар. Вранці 8 лютого окупанти скинули авіабомби на Краматорськ Донецької області. Постраждав кореспондент каналу Ігор Левенок.

Про це повідомили на сторінці програми "Подробиці", передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки атаки на Краматорськ

Росіяни вдарили по місту кількома КАБами. Обстріляли житловий масив Краматорська. Одна з авіабомб вибухнула біля під'їзду, де проживала знімальна група "Інтера".

"Знімальна група "Подробиць" попала сьогодні о 5 ранку під обстріл в Краматорську. Вибухом знищено цивільну інфраструктуру. Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень в ліву руку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час обстрілу Краматорська 8 лютого загинула жінка. Також відомо про постраждалих.

Також ми розповідали про те, що сьогодні вранці РФ обстріляла Чернігівщину. Пошкоджено залізничну колію.

журналісти обстріли Інтер Краматорськ війна
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
