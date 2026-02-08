Через обстріл Краматорська КАБами постраждали журналісти Інтера — відео

Журналіст "Інтера" постраждав через обстріл Краматорська. Фото: Facebook/"Подробиці"

Журналісти телеканалу "Інтер" потрапили під російський удар. Вранці 8 лютого окупанти скинули авіабомби на Краматорськ Донецької області. Постраждав кореспондент каналу Ігор Левенок.

Про це повідомили на сторінці програми "Подробиці", передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки на Краматорськ

Росіяни вдарили по місту кількома КАБами. Обстріляли житловий масив Краматорська. Одна з авіабомб вибухнула біля під'їзду, де проживала знімальна група "Інтера".

"Знімальна група "Подробиць" попала сьогодні о 5 ранку під обстріл в Краматорську. Вибухом знищено цивільну інфраструктуру. Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень в ліву руку", — йдеться у повідомленні.

