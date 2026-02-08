Відео
Головна Новини дня Росіяни вбили жінку у Краматорську — відео перших хвилин після атаки

Росіяни вбили жінку у Краматорську — відео перших хвилин після атаки

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 13:25
Удар по Краматорську 8 лютого — поліція показала перші хвилини після атаки
Пошкоджений будинок у Краматорську через удар авіабомбами. Фото: Facebook/Національна поліція України

Вранці 8 лютого росіяни скинули авіабомби на Краматорськ на Донеччині. Обстріл житлового кварталу призвів до численних руйнувань. Внаслідок атаки загинула жінка.

Про це повідомляють у Національній поліції України, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки авіаобстрілу Краматорська

Як зазначили у поліції, окупанти скинули дві авіабомби на місто близько п'ятої години ранку. Це завдало масштабних руйнувань.

"Внаслідок обстрілу загинула 77-річна жінка, ще троє цивільних зазнали травм. Пошкоджено 11 багатоповерхових будинків і автомобілі", — зазначили у поліції.

Наслідки удару по Краматорську 22 серпня
Поліцейський на місці удару по Краматорську. Фото: Facebook/Національна поліція України

У Донецькій обласній прокуратурі додали, що КАБи вдарили поруч із багатоквартирним житловим будинком. Людям, що постраждали внаслідок атаки, надали всю необхідну медичну допомогу.

"За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України)", — зазначають у прокуратурі.

Наслідки удару по Краматорську
Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Facebook/Національна поліція України

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни атакували залізницю у Чернігівській області. Через це 8 лютого скасовано рух деяких потягів.

Також ми розповідали про те, скільки ракет і БпЛА випустила РФ за тиждень по Україні. Президент Володимир Зеленський розкрив подробиці.

Донецька область обстріли Краматорськ атака авіабомба
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
