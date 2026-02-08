Удар по Краматорську 8 лютого — поліція показала перші хвилини після атаки

Пошкоджений будинок у Краматорську через удар авіабомбами. Фото: Facebook/Національна поліція України

Вранці 8 лютого росіяни скинули авіабомби на Краматорськ на Донеччині. Обстріл житлового кварталу призвів до численних руйнувань. Внаслідок атаки загинула жінка.

Про це повідомляють у Національній поліції України, передає Новини.LIVE.

Наслідки авіаобстрілу Краматорська

Як зазначили у поліції, окупанти скинули дві авіабомби на місто близько п'ятої години ранку. Це завдало масштабних руйнувань.

"Внаслідок обстрілу загинула 77-річна жінка, ще троє цивільних зазнали травм. Пошкоджено 11 багатоповерхових будинків і автомобілі", — зазначили у поліції.

Поліцейський на місці удару по Краматорську. Фото: Facebook/Національна поліція України

У Донецькій обласній прокуратурі додали, що КАБи вдарили поруч із багатоквартирним житловим будинком. Людям, що постраждали внаслідок атаки, надали всю необхідну медичну допомогу.

"За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України)", — зазначають у прокуратурі.

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Facebook/Національна поліція України

