Зеленський відповів, скільки ракет і БпЛА РФ випустила за тиждень

Дата публікації: 8 лютого 2026 11:08
Скільки ракет і дронів РФ випустила по Україні за тиждень — Зеленський відповів
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість ракет і дронів, якими РФ атакувала наші міста за тиждень. Ворог випустив понад 2000 ударних дронів, 1200 керованих авіаційних бомб і 116 ракет різних типів.

"На російські атаки не можна закривати очі. Коли немає відповіді світу, ударів стає більше. І щоразу жорстокіших. Зупинити це можна реальною підтримкою України, нашого захисту. Потрібні ракети для систем ППО, зброя для наших воїнів, які щодня стримують цю агресію. І щоб дипломатія спрацювала, потрібен постійний тиск на Росію. Ціна за цю війну для них має бути настільки високою, щоб війна перестала бути для РФ прийнятною. Дякую всім, хто разом із нами працює для того, щоб захистити життя і наблизити чесний мир", — зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
