Головна Новини дня Зеленський розкрив, яка наразі ситуація зі світлом в Україні

Зеленський розкрив, яка наразі ситуація зі світлом в Україні

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 17:18
Зеленський розповів про ситуацію зі світлом після масованої атаки РФ 7 лютого
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, яка наразі ситуація зі світлом після масованого російського обстрілу енергетики у ніч проти 7 лютого. Зокрема, блоки атомних електростанцій зменшили генерацію через ворожу атаку.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Ситуація зі світлом в Україні 7 лютого

Зеленський розповів, що наразі у багатьох областях України тривають роботи після російської атаки. 

"Черговий російський масований удар — у їхньому типовому стилі й фактично всупереч дипломатичній роботі, яка триває на різних рівнях. Було більш ніж 400 російських дронів, і значна частина з них — "шахеди". Також було майже 40 ракет різних типів. Значну частину українським воїнам вдалося збити. Але не всі", — каже глава держави.

За його словами, цієї ночі російські окупанти били також по обʼєктах, від яких залежить робота атомних станцій, що є небезпекою для України та Європи. Відомо, що блоки АЕС зменшили генерацію, а один з них — автоматично відключився.

Зеленський наголосив, що це такий рівень ударів, якого жоден терорист у світі собі не дозволяв, а Росія повинна відчувати відповіді всього світу.

Український лідер подякував МВС, рятувальникам, комунальникам та енергетичним компаніям, які працюють. 

"По всій нашій країні задіяні ремонтні бригади, аварійні бригади. Залучені сили на території фактично від Волинської області до прикордонних громад Чернігівщини й Харківщини. Багато роботи ще є в Києві, на Київщині, в областях центральної України, також на Франківщині, у Вінницькій області, деяких інших наших регіонах", — повідомив глава держави.

Він доручив уряду та МВС надати всю необхідну допомогу Одеській та Миколаївській областям через складні погодні умови. 

"Непросто на дорогах у південних областях і загалом для комунальної сфери. Треба, щоб допомога була", — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга закликав МКС видати нові ордери на арешт росіян, які причетні до обстрілів енергетики.

А у Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки російських цілей вдалося знищити у ніч проти 7 лютого.

Володимир Зеленський війна Україна обстріли енергетика
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
