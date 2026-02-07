Зеленский рассказал о ситуации со светом после массированной атаки РФ 7 февраля

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, какая сейчас ситуация со светом после массированного российского обстрела энергетики в ночь на 7 февраля. В частности, блоки атомных электростанций уменьшили генерацию из-за вражеской атаки.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, передает Новини.LIVE.

Ситуация со светом в Украине 7 февраля

Зеленский рассказал, что сейчас во многих областях Украины продолжаются работы после российской атаки.

"Очередной российский массированный удар — в их типичном стиле и фактически вопреки дипломатической работе, которая продолжается на разных уровнях. Было более 400 российских дронов, и значительная часть из них — "шахеды". Также было почти 40 ракет различных типов. Значительную часть украинским воинам удалось сбить. Но не все", — говорит глава государства.

По его словам, этой ночью российские оккупанты били также по объектам, от которых зависит работа атомных станций, что является опасностью для Украины и Европы. Известно, что блоки АЭС уменьшили генерацию, а один из них — автоматически отключился.

Зеленский отметил, что это такой уровень ударов, которого ни один террорист в мире себе не позволял, а Россия должна чувствовать ответы всего мира.

Украинский лидер поблагодарил МВД, спасателей, коммунальщиков и энергетические компании, которые работают.

"По всей нашей стране задействованы ремонтные бригады, аварийные бригады. Привлечены силы на территории фактически от Волынской области до приграничных громад Черниговщины и Харьковщины. Много работы еще есть в Киеве, на Киевщине, в областях центральной Украины, также на Франковщине, в Винницкой области, некоторых других наших регионах", — сообщил глава государства.

Он поручил правительству и МВД оказать всю необходимую помощь Одесской и Николаевской областям из-за сложных погодных условий.

"Непросто на дорогах в южных областях и в целом для коммунальной сферы. Надо, чтобы помощь была", — добавил Зеленский.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига призвал МУС выдать новые ордера на арест россиян, которые причастны к обстрелам энергетики.

А в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько российских целей удалось уничтожить в ночь на 7 февраля.