Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Российские обстрелы энергетики — Сибига призвал МУС к действиям

Российские обстрелы энергетики — Сибига призвал МУС к действиям

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 16:24
Обстрелы энергетики — Сибига призвал МУС выдать россиянам новые ордера на арест
Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Международный уголовный суд выдать дополнительные ордера на арест лиц, причастных к российским атакам на энергетику Украины. По его словам, такие удары требуют ответственности.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X в субботу, 7 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Российские обстрелы энергетики Украины

Сибига подчеркнул, что российские оккупанты продолжают атаковать энергетику Украины. В течение этой ночи ракеты и дроны летели в направлении энергообъектов, в частности на западе страны. Захватчики оставляли города и громады света, а также тепла. В результате ударов произошли аварийные отключения и нарушилась работа энергоблоков атомных электростанций.

Наслідки російського обстрілу Волині 7 лютого
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС

"Усиление санкционного давления на Москву, ограничения против "Росатома" за помощь в подготовке этих атак, ответственность за агрессию в рамках МАГАТЭ и дополнительные ордера на арест Международным уголовным судом преступников, которые планируют и осуществляют атаки на гражданское тепло- и электроснабжение в условиях низких температур", — подчеркнул Сибига.

null
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского обстрела 7 февраля один из блоков ЧАЭС отсоединился от сети из-за колебаний напряжения.

Новини.LIVE рассказывали о последствиях массированного российского обстрела Украины в ночь на 7 февраля.

МИД Андрей Сибига Украина обстрелы энергетика Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации