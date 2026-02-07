Обстрелы энергетики — Сибига призвал МУС выдать россиянам новые ордера на арест

Российские обстрелы энергетики — Сибига призвал МУС к действиям
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Международный уголовный суд выдать дополнительные ордера на арест лиц, причастных к российским атакам на энергетику Украины. По его словам, такие удары требуют ответственности.
Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X в субботу, 7 февраля, передает Новини.LIVE.
Российские обстрелы энергетики Украины
Сибига подчеркнул, что российские оккупанты продолжают атаковать энергетику Украины. В течение этой ночи ракеты и дроны летели в направлении энергообъектов, в частности на западе страны. Захватчики оставляли города и громады света, а также тепла. В результате ударов произошли аварийные отключения и нарушилась работа энергоблоков атомных электростанций.
"Усиление санкционного давления на Москву, ограничения против "Росатома" за помощь в подготовке этих атак, ответственность за агрессию в рамках МАГАТЭ и дополнительные ордера на арест Международным уголовным судом преступников, которые планируют и осуществляют атаки на гражданское тепло- и электроснабжение в условиях низких температур", — подчеркнул Сибига.
Напомним, в результате российского обстрела 7 февраля один из блоков ЧАЭС отсоединился от сети из-за колебаний напряжения.
Новини.LIVE рассказывали о последствиях массированного российского обстрела Украины в ночь на 7 февраля.
