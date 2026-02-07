Відео
Головна Новини дня Російські обстріли енергетики — Сибіга закликав МКС до дій

Російські обстріли енергетики — Сибіга закликав МКС до дій

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 16:24
Обстріли енергетики — Сибіга закликав МКС видати росіянам нові ордери на арешт
Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Міжнародний кримінальний суд видати додаткові ордери на арешт осіб, які причетні до російських атак на енергетику України. За його словами, такі удари вимагають відповідальності.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у суботу, 7 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Російські обстріли енергетики України

Сибіга наголосив, що російські окупанти продовжують атакувати енергетику України. Протягом цієї ночі ракети та дрони летіли в напрямку енергообʼєктів, зокрема на заході країни. Загарбники позбавляли міста та громади світла, а також тепла. Внаслідок ударів сталися аварійні відключення та порушилися робота енергоблоків атомних електростанцій.

Наслідки російського обстрілу Волині 7 лютого
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

"Посилення санкційного тиску на Москву, обмеження проти "Росатому" за допомогу в підготовці цих атак, відповідальність за агресію в рамках МАГАТЕ та додаткові ордери на арешт Міжнародним кримінальним судом злочинців, які планують і здійснюють атаки на цивільне тепло- та електропостачання в умовах низьких температур", — наголосив Сибіга.

null
Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу 7 лютого один з блоків ЧАЕС відʼєднався від мережі через коливання напруги.

Новини.LIVE розповідали про наслідки масованого російського обстрілу України у ніч проти 7 лютого.

