Сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине за неделю - Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество ракет и дронов, которыми РФ атаковала наши города за неделю. Враг выпустил более 2000 ударных дронов, 1200 управляемых авиационных бомб и 116 ракет различных типов.

"На российские атаки нельзя закрывать глаза. Когда нет ответа мира, ударов становится больше. И каждый раз более жестоких. Остановить это можно реальной поддержкой Украины, нашей защиты. Нужны ракеты для систем ПВО, оружие для наших воинов, которые ежедневно сдерживают эту агрессию. И чтобы дипломатия сработала, нужно постоянное давление на Россию. Цена за эту войну для них должна быть настолько высокой, чтобы война перестала быть для РФ приемлемой. Спасибо всем, кто вместе с нами работает для того, чтобы защитить жизнь и приблизить честный мир", - отметил Зеленский.

