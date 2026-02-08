Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ответил, сколько ракет и БпЛА РФ выпустила за неделю

Зеленский ответил, сколько ракет и БпЛА РФ выпустила за неделю

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 11:08
Сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине за неделю - Зеленский ответил
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество ракет и дронов, которыми РФ атаковала наши города за неделю. Враг выпустил более 2000 ударных дронов, 1200 управляемых авиационных бомб и 116 ракет различных типов.

"На российские атаки нельзя закрывать глаза. Когда нет ответа мира, ударов становится больше. И каждый раз более жестоких. Остановить это можно реальной поддержкой Украины, нашей защиты. Нужны ракеты для систем ПВО, оружие для наших воинов, которые ежедневно сдерживают эту агрессию. И чтобы дипломатия сработала, нужно постоянное давление на Россию. Цена за эту войну для них должна быть настолько высокой, чтобы война перестала быть для РФ приемлемой. Спасибо всем, кто вместе с нами работает для того, чтобы защитить жизнь и приблизить честный мир", - отметил Зеленский.

Реклама
Читайте также:

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации