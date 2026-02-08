Удар по Краматорску 8 февраля — полиция показала первые минуты после атаки

Поврежденный дом в Краматорске из-за удара авиабомбами. Фото: Facebook/Национальная полиция Украины

Утром 8 февраля россияне сбросили авиабомбы на Краматорск в Донецкой области. Обстрел жилого квартала привел к многочисленным разрушениям. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает Новини.LIVE.

Последствия авиаобстрела Краматорска

Как отметили в полиции, оккупанты сбросили две авиабомбы на город около пяти часов утра. Это нанесло масштабные разрушения.

"В результате обстрела погибла 77-летняя женщина, еще трое гражданских получили травмы. Повреждены 11 многоэтажных домов и автомобили", — отметили в полиции.

Полицейский на месте удара по Краматорску. Фото: Facebook/Национальная полиция Украины

В Донецкой областной прокуратуре добавили, что КАБы ударили рядом с многоквартирным жилым домом. Людям, пострадавшим в результате атаки, оказали всю необходимую медицинскую помощь.

"Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — отмечают в прокуратуре.

Последствия обстрела Краматорска. Фото: Facebook/Национальная полиция Украины

