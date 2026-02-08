Видео
Главная Новости дня Россияне убили женщину в Краматорске — видео первых минут после атаки

Россияне убили женщину в Краматорске — видео первых минут после атаки

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 13:25
Удар по Краматорску 8 февраля — полиция показала первые минуты после атаки
Поврежденный дом в Краматорске из-за удара авиабомбами. Фото: Facebook/Национальная полиция Украины

Утром 8 февраля россияне сбросили авиабомбы на Краматорск в Донецкой области. Обстрел жилого квартала привел к многочисленным разрушениям. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия авиаобстрела Краматорска

Как отметили в полиции, оккупанты сбросили две авиабомбы на город около пяти часов утра. Это нанесло масштабные разрушения.

"В результате обстрела погибла 77-летняя женщина, еще трое гражданских получили травмы. Повреждены 11 многоэтажных домов и автомобили", — отметили в полиции.

Наслідки удару по Краматорську 22 серпня
Полицейский на месте удара по Краматорску. Фото: Facebook/Национальная полиция Украины

В Донецкой областной прокуратуре добавили, что КАБы ударили рядом с многоквартирным жилым домом. Людям, пострадавшим в результате атаки, оказали всю необходимую медицинскую помощь.

"Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — отмечают в прокуратуре.

Наслідки удару по Краматорську
Последствия обстрела Краматорска. Фото: Facebook/Национальная полиция Украины

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне атаковали железную дорогу в Черниговской области. Из-за этого 8 февраля отменено движение некоторых поездов.

Также мы рассказывали о том, сколько ракет и БпЛА выпустила РФ за неделю по Украине. Президент Владимир Зеленский раскрыл подробности.

Донецкая область обстрелы Краматорск атака авиабомба
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
