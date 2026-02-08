Из-за обстрела Краматорска КАБами пострадали журналисты Интера — видео

Журналисты "Интера" попали под обстрел в Краматорске — видео
Журналисты телеканала "Интер" попали под российский удар. Утром 8 февраля оккупанты сбросили авиабомбы на Краматорск Донецкой области. Пострадал корреспондент канала Игорь Левенок.
Об этом сообщили на странице программы "Подробиці", передает Новини.LIVE.
Последствия атаки на Краматорск
Россияне ударили по городу несколькими КАБами. Обстреляли жилой массив Краматорска. Одна из авиабомб взорвалась возле подъезда, где проживала съемочная группа "Интера".
"Съемочная группа "Подробиць" попала сегодня в 5 утра под обстрел в Краматорске. Взрывом уничтожена гражданская инфраструктура. Корреспондент Игорь Левенок получил осколочные ранения в левую руку", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что во время обстрела Краматорска 8 февраля погибла женщина. Также известно о пострадавших.
Также мы рассказывали о том, что сегодня утром РФ обстреляла Черниговскую область. Повреждены железнодорожные пути.
Читайте Новини.LIVE!