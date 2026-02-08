Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Журналисты "Интера" попали под обстрел в Краматорске — видео

Журналисты "Интера" попали под обстрел в Краматорске — видео

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 17:48
Из-за обстрела Краматорска КАБами пострадали журналисты Интера — видео
Журналист "Интера" пострадал из-за обстрела Краматорска. Фото: Facebook/"Подробиці"

Журналисты телеканала "Интер" попали под российский удар. Утром 8 февраля оккупанты сбросили авиабомбы на Краматорск Донецкой области. Пострадал корреспондент канала Игорь Левенок.

Об этом сообщили на странице программы "Подробиці", передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки на Краматорск

Россияне ударили по городу несколькими КАБами. Обстреляли жилой массив Краматорска. Одна из авиабомб взорвалась возле подъезда, где проживала съемочная группа "Интера".

"Съемочная группа "Подробиць" попала сегодня в 5 утра под обстрел в Краматорске. Взрывом уничтожена гражданская инфраструктура. Корреспондент Игорь Левенок получил осколочные ранения в левую руку", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время обстрела Краматорска 8 февраля погибла женщина. Также известно о пострадавших.

Также мы рассказывали о том, что сегодня утром РФ обстреляла Черниговскую область. Повреждены железнодорожные пути.

журналисты обстрелы Интер Краматорск
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации