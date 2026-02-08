Из-за обстрела Краматорска КАБами пострадали журналисты Интера — видео

Журналист "Интера" пострадал из-за обстрела Краматорска. Фото: Facebook/"Подробиці"

Журналисты телеканала "Интер" попали под российский удар. Утром 8 февраля оккупанты сбросили авиабомбы на Краматорск Донецкой области. Пострадал корреспондент канала Игорь Левенок.

Об этом сообщили на странице программы "Подробиці", передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки на Краматорск

Россияне ударили по городу несколькими КАБами. Обстреляли жилой массив Краматорска. Одна из авиабомб взорвалась возле подъезда, где проживала съемочная группа "Интера".

"Съемочная группа "Подробиць" попала сегодня в 5 утра под обстрел в Краматорске. Взрывом уничтожена гражданская инфраструктура. Корреспондент Игорь Левенок получил осколочные ранения в левую руку", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время обстрела Краматорска 8 февраля погибла женщина. Также известно о пострадавших.

Также мы рассказывали о том, что сегодня утром РФ обстреляла Черниговскую область. Повреждены железнодорожные пути.