В Раде заявили, что Украина улучшила свободу слова во время войны

В Раде заявили, что Украина улучшила свободу слова во время войны

Дата публикации 20 марта 2026 08:22
В Раде заявили, что Украина улучшила свободу слова во время войны
Ярослав Юрчишин. Фото: facebook.com/yaroslav.yurchyshyn

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что война существенно ударила по свободе слова. В то же время Украина улучшила свои показатели и сохраняет высокие стандарты.

Об этом Ярослав Юрчишин рассказал в комментарии журналистам.

Юрчишин отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения совершено более 800 преступлений против журналистов, а с 2014 года — более тысячи.

По его словам, более ста журналистов погибли. Речь идет не только о тех, кто взял в руки оружие, но и гражданских. В частности, в российском плену умерла журналистка Виктория Рощина.

Юрчишин говорит, что война привела также к появлению "информационных вакуумов" в прифронтовых и оккупированных регионах, где доступ к прессе ограничен. Люди вынуждены полагаться на информацию в социальных сетях.

В то же время Украина делает все, чтобы сохранить свободу слова и улучшить ее.

"Поэтому в рейтинге "Свобода слова репортеров без границ" Украина показывает хорошие показатели, их даже улучшает во время войны, что на самом деле уникально", — говорит Юрчишин.

Глава комитета Рады в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко сообщил, что ранее Украина приняла закон о медиа в рамках евроинтеграции.

"Наш закон сейчас даже ставят в пример многим европейским странам и наши находки фактически пытаются адаптировать ряд других европейских стран и стран-кандидатов в Европейский Союз", — говорит он.

Кроме того, правила работы журналистов в зоне боевых действий разрабатываются в сотрудничестве с медиа, что является нетипичным для воюющих стран.

Напомним, в Донецкой области 8 февраля журналисты телеканала "Интер" попали под российский удар авиабомбами. В результате атаки пострадал корреспондент.

А 16 ноября прошлого года мы рассказывали, что с начала полномасштабного вторжения Россия убила по меньшей мере 138 медийщиков.

война журналисты Украина Ярослав Юрчишин
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

