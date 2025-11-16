Украинские журналисты, убитые Россией — полный список

Виктория Рощина. Фото: Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 16 ноября, отмечают День работников радио, телевидения и связи. В этот день стоит вспомнить, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты убили по меньшей мере 138 медийщиков.

Об этом сообщают Национальный союз журналистов Украины и Международная федерация журналистов.

Погибшие журналисты в Украине

Среди погибших есть 21 медийщик, выполнявший профессиональные обязанности. Еще десять — это гражданские жертвы, а 107 — мобилизовались для защиты Украины от оккупантов.

"Если бы Россия не развязала эту позорную войну, все наши коллеги, журналисты и журналистки, работники СМИ, могли бы и дальше успешно работать, создавать для своей аудитории качественный информационный контент — писать статьи, делать репортажи, снимать телесюжеты и документальные фильмы. Приносить людям пользу, вносить свой вклад в украинскую и мировую культуру", — заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Гражданские журналисты, погибшие при исполнении профессиональных обязанностей:

Гуденко Игорь, украинский фотограф, видеоблогер, пропал в Харькове 26 февраля 2022 во время обстрела, его тело найдено 27 февраля 2022 года. Согласно выводу врачей, его смерть не является насильственной.

Сакун Евгений, украинский фотокорреспондент издания "LIVE" и корреспондент EFE, погиб в результате ракетных обстрелов Киевской телебашни 1 марта 2022 года.

Рено Брент Энтони, американский журналист, бывший корреспондент The New York Times, репортер Time, документалист, лауреат премии Пибоди, застреленный российскими солдатами на блокпоста в Ирпене 13 марта 2022 года.

Левин Максим, украинский фотожурналист, корреспондент LB.ua и других изданий, пропал без вести 13 марта 2022 года, найден мертвым возле с. Гута-Межигорская в Киевской области 1 апреля 2022 года. Расследование "Репортеров без границ" показало, что его пытали и казнили.

Закжевски Пьер, ирландский фотожурналист "Fox News", погиб 14 марта 2022 вместе с Александрой Кувшиновой, когда их автомобиль попал под обстрел в с. Горенко в Киевской области.

Кувшинова Александра, украинская журналистка, фиксер, продюсер "Fox News", погибла 14 марта 2022 года вместе с Пьером Закжевски, когда их автомобиль попал под обстрел в с. Горенко в Киевской области.

Баулина Оксана, российская журналистка издания The Insider, активистка Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, погибла 23 марта 2022 года под российским обстрелом Киева.

Кведаравичюс Мантас, литовский режиссер и документалист, убитый 2 апреля 2022 года при попытке покинуть город Мариуполь, жизнь которого он документировал многие годы.

Баль Евгений, украинский журналист, писатель, ветеран советского подводного флота, волонтер, умер 2 апреля 2022 года после пыток от российских военных в Мариуполе.

Нежиборец Роман, украинский медийщик, видеоинженер черниговского канала "Детинец", убитый в с. Ягодное возле Чернигова в начале апреля 2022 года.

Замойский Зореслав, украинский журналист изданий "Громада Приірпення" и "Информационный портал", его тело с признаками насильственной смерти нашли 13 апреля 2022 в Буче Киевской области.

Леклерк-Имхофф Фредерик, французский журналист телеканала BFMTV, погиб от осколочного ранения 30 мая 2022 года в результате российских обстрелов, когда освещал эвакуацию мирного населения из Северодонецка (Луганщина).

Битик Богдан, украинский фрилансер, погиб 26 апреля 2023 от российской кули возле Антоновского моста в Херсоне, помогая в работе итальянскому журналисту Коррадо Зунино.

Солдин Арман, французский видеожурналист AFP, погиб 9 мая 2023 под ракетным обстрелом вблизи Часового Яра Донецкой области во время подготовки телесюжета.

Амелина Виктория, украинская писательница, документатор военных преступлений, умерла 1 июля 2023 года в результате ранений, полученных во время ракетного обстрела россиянами центра Краматорска 27 июня 2023 года.

Миронюк Владимир, украинский и американский фотожурналист-фрилансер, погиб, снимая фоторепортаж, 25 сентября 2023 года на Донбассе вблизи Курдюмовки.

Эванс Райан, британец, советник по безопасности агентства "Reuters", работал в составе команды, освещавшей военные действия в Донецкой области, погиб 24 августа 2024 года в результате российского ракетного обстрела гостиницы "Сапфир" в Краматорске.

Рощина Виктория, журналистка "Hromadske" и внештатный автор "Украинской правды", исчезла 3 августа 2023 во время поездки на оккупированные территории для подготовки материалов о жизни местного населения. В апреле 2024 года российские власти признали, что журналистка задержана. Велись переговоры о ее обмене. Умерла 19 сентября 2024 года.

Антони Лалликан, французский фотожурналист агентства Hans Lucas, сотрудничающий с известными французскими медиа. Погиб 3 октября 2025 во время выполнения профессиональных обязанностей возле Дружковки Донецкой области в результате удара российского FPV-дрона.

Алена Грамова (Губанова), журналистка из Донецкой области, уроженка Енакиево, с 2021 года работала военной корреспонденткой каналов государственного иновещания Украины. В 2023 году награждена орденом княгини Ольги III степени. Погибла 23 октября 2025 года в Краматорске в результате удара российского дрона "Ланцет" по автомобилю журналистов.

Евгений Кармазин, оператор из Краматорска, с 2022 года работал на телеканалах украинского иновещания. Погиб 23 октября 2025 в Краматорске в результате удара российского дрона "Ланцет" по автомобилю журналистов.

Список медийщиков, погибших не во время выполнения профессиональных обязанностей:

Шакиров Дилербек, украинский журналист информационного еженедельника "Вокруг тебя", член Благотворительного фонда "Дом надежды", расстрелян из автоматического оружия 26 февраля в Зеленовке Херсонской области.

Ли Павел, украинский актер, ведущий телеканала "Дом", волонтер, застреленный 6 марта 2022 года в Ирпене Киевской области российскими военными.

Дедов Виктор, украинский оператор телеканала "Сигма", погиб 11 марта 2022 года в Мариуполе в результате обстрела дома.

Гайдар Оксана ("Руда Пані"), украинская журналистка, блогер, погибла во время обстрела российской артиллерией села Шевченково Броварского района Киевской области между 11 и 12 марта 2022 года.

Гумянова Лилия, украинская журналистка, преподавательница журналистики и заведующая художественным отделом Левобережного районного дома детского и юношеского творчества, погибла 19 марта 2022 года в результате российских обстрелов Мариуполя.

Харакоз Наталья, украинская журналистка, писательница на греческом и русском языках, погибла в результате российских бомбардировок Мариуполя 29 марта 2022 года.

Глодан Валерия, выпускница факультета журналистики Одесского национального университета им. Мечникова, находившаяся в декретном отпуске, погибла вместе с матерью и 3-месячной дочерью 23 апреля 2022 года в результате ракетных обстрелов Одессы.

Гирич Вера, украинская журналистка, продюсер "Радио Свобода", погибла в результате российских обстрелов Киева 28 апреля 2022 года.

Даценко Владимир, украинский общественный деятель, волонтер, военнослужащий "Айдара", журналист издания "Дорожный контроль Винница", погиб 14 июля 2022 во время ракетных обстрелов Винницы.

Кулик Татьяна, журналистка "Укринформа", погибла вместе с мужем 26 февраля 2025 года в результате дроновой атаки на ее дом в с. Крюковщина под Киевом.

Журналисты, которых убила Россия во время военной службы

Сергей Пущенко, украинский художник, культуролог, журналист, военнослужащий, погиб 2 марта 2022 года в бою в г. Васильков Киевской области вместе с собратьями из терробороны.

Дудар Виктор, украинский военный журналист, боец 80-й десантно-штурмовой бригады, погиб 6 марта 2022 во время обороны города Николаев.

Лыткин Александр, украинский журналист "КNК Медиа", погиб 13 марта в населенном пункте Романовка возле Ирпеня Киевской области в результате российского обстрела.

Чернышев Алексей, украинский фотожурналист, фронтовой фотокор, сотрудничал с агентствами Reuters и AFP, в 2017-2018 годах и с февраля 2022 — военнослужащий. Пропал без вести 13 марта 2022 вместе со своим другом, фотожурналистом Максимом Левиным. Найден мертвым возле с. Гута-Межигорская в Киевской области 1 апреля 2022 года. Расследование показало, что его казнили.

Якунин Олег, украинский журналист, редактор запорожского сайта misto.zp.ua, военнослужащий погиб 18 марта 2022 года.

Коцуконь Александр, украинский журналист, работник военной пресс-службы, боец полка "Азов", студент кафедры журналистики, рекламы и PR-технологий Черкасского национального университета им. Богдана Хмельницкого, погиб 22 марта 2022 во время обороны Мариуполя.

Олейник Юрий, украинский оператор и фотограф 24 канала, военнослужащий погиб 23 марта 2022 года в боях возле Попасной Луганской области.

Заиковский Сергей, украинский историк, переводчик, публицист, военнослужащий Вооруженных сил Украины, погиб 24 марта 2022 под Киевом.

Котенко Денис, украинский журналист, сотрудник пресс-службы Министерства по делам ветеранов, погиб 24 марта 2022 в бою с российскими оккупантами под Киевом.

Мединский Максим, украинский журналист, работник пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины, лейтенант Вооруженных сил Украины, погиб 29 апреля 2022 возле Харькова в результате артиллерийских обстрелов оккупантов.

Махов Александр, украинский журналист телеканалов "Украина", "Украина24", "Дом", ветеран войны на Донбассе, военнослужащий, погиб в бою у Изюма Харьковской области 4 мая 2022 года.

Старинец Евгений, украинский медийщик, менеджер телерадиокомпании "Суспільне Черкаси", основатель "Суспільного" в Черкасской области, погиб 30 апреля 2022 года в бою за Попасную.

Киц Константин, украинский фотограф, видеооператор луцкого канала "Аверс", боец Вооруженных сил Украины, погиб в Донецкой области 17 мая 2022 года в результате артиллерийских обстрелов.

Жук Роман, украинский фотограф, видеограф из Мукачево, один из основателей волонтерского проекта "Chysto.de", военнослужащий Вооруженных сил Украины, погиб 26 мая 2022 года.

Дерех Виталий, украинский журналист, корреспондент тернопольских изданий, младший сержант, командир противотанкого отделения 1 ОБрСПп им. Ивана Богуна Вооруженных сил Украины, погиб 28 мая 2022 возле г. Попасная Луганской области в результате авиационного удара.

Чубашев Алексей, украинский журналист, военный корреспондент, автор и ведущий программы для военных "Рекрут.UA", экс-руководитель Армия FM, погиб на фронте 10 июня 2022 во время обороны Северодонецка.

Гуламов Абдулкарим (Карим), украинский журналист, телеведущий канала М2, военнослужащий, погиб 17 июля 2022 года, вероятно, под обстрелом.

Рачок Николай, украинский журналист, автор материалов и редактор новостей "InfoCar", погиб 21 июля 2022 года в бою с "вагнеровцами".

Юрченко Алексей, украинский журналист, оператор телеканала "Прямой", военнослужащий ВСУ, погиб 8 сентября 2022 года после освобождения Балаклеи Харьковской области.

Шемчук Олег, украинский журналист-расследователь из Запорожья, пулеметчик 53 ОМБр ВСУ, погиб 15 сентября 2022 года на Бахмутском направлении в результате обломочных ранений. Тело удалось убрать с поля боя и провести ДНК-экспертизу с большим опозданием. Похоронен 4 апреля 2024 года.

Шиповский Дмитрий, украинский теле- и кинооператор, в последние годы сотрудничал с "Приват ТВ: Харьков" и телеканалом "Аль Джазира", военнослужащий ВСУ, погиб 21 сентября 2022 под минометным обстрелом российских оккупантов вблизи села Дружба Донецкой области.

Лелявский Юрий, украинский журналист, телевизионщик, капитан ВСУ, начальник службы по связям с общественностью 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВСУ, погиб 28 сентября 2022 года в бою с российскими оккупантами.

Силкин Сергей, украинский медийщик, бывший звукорежиссер "Суспільного Івано-Франківськ", боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, погиб 17 октября 2022 года в бою вблизи Бахмута Донецкой области.

Яворский Василий, режиссер телеканалов "Первый Западный" и "Эспрессо", военнослужащий 103-й отдельной бригады Сил ТРО ВСУ, погиб 21 октября 2022 года в результате артиллерийского обстрела.

Загоруйко Андрей, журналист и режиссер телеканала "Киев", военнослужащий ВСУ, погиб 3 ноября 2022 года в поселке Спорное под Бахмутом в результате минометно-артиллерийского обстрела.

Дзиковский Владислав, системный администратор издания "Детектор медиа", военнослужащий, старший пулеметчик бронеавтомобиля, пропал без вести между Кременной и Серебрянкой 13 декабря 2022 года. В начале апреля 2023 г. стало известно, что он погиб.

Коломиец Антон, телевизионщик из Херсона, военнослужащий ВСУ, погиб 20 декабря 2022 под Бахмутом в результате артиллерийских обстрелов.

Александр Кузенков, украинский военный, выпускник факультета журналистики Киевского университета им. Борис Гринченко, автор книги "Последние улыбки Иловайска", погиб 20 декабря 2022 года в бою под Бахмутом.

Гулевич Евгений, львовский журналист, культуролог, руководитель Центра гуманитарных исследований ЛНУ им. И.Франко, боец Десантно-штурмовых войск ВСУ, погиб 31 декабря 2022 под Бахмутом.

Кудрявцев Дмитрий, украинский военный, бывший редактор новостной ленты сайта Факты ICTV, погиб во время ракетных обстрелов 25 января 2023 года вблизи с. Водяное под Донецком.

Терехин Игорь, одесский журналист (работал в ТРК РИАК и в команде "Глас Медиагруппа"), писатель, ресторатор, боец 126 бригады ВСУ, погиб 23 января в Херсонской области.

Тимошенко Павел, оператор черкасского корпункта телеканала "Интер", военнослужащий территориальной обороны, погиб 5 февраля 2023 под Угледаром.

Клименко Сергей, работник технической службы "Суспільного Херсона", украинский военный, погиб 5 февраля 2023 года в бою в Марьинке Донецкой области.

Борис Алексей, журналист "Юридической газеты", боец 58-й бригады, погиб 9 февраля 2023 года.

Ольховик Алексей, оператор "Суспільного", украинский военный, погиб в результате смертельного ранения предположительно во время стрелкового боя 13 марта 2023 года.

Шапочка Ярослав, киевский журналист, корреспондент "Фактов", документалист, боец 207 батальона 241-й бригады ТРО ВСУ, пропал без вести 21 марта 2023 года во время штурма вражеских позиций под Бахмутом. 11 февраля 2025 было сообщено, что экспертиза ДНК подтвердила его гибель.

Цахнов Александр, журналист-расследователь информационного агентства "Вовремя" из Покровска Донецкой области, военнослужащий ВСУ, погиб 25 марта 2023 во время обстрела на Бахмутском направлении.

Бойко Андрей, бывший оператор ТРК "Башня", соучредитель креативного агентства ЯНГ.agency, командир стрелкового взвода 102 обБр им. Дмитрия Витовского, погиб 6 апреля 2023 года при обстреле вблизи Гуляйполя Запорожской области.

Сирык Дмитрий, радиоведущий "Суспільного", стрелок-снайпер механизированного батальона, погиб 20 апреля 2023 во время артобстрела вблизи Авдеевки Донецкой области.

Александр Бондаренко, журналист "ВВС Украина", "ТРК Украина", коммуникационник, военнослужащий ВСУ, погиб в апреле 2023 года в бою под Кременной Луганской области.

Мукан Владимир, журналист "Газеты по-украински", журнала "Країна" и интернет-портала Gazeta.ua. Младший сержант ВСУ, погиб 29 апреля 2023 года при выполнении боевого задания под Бахмутом Донецкой области.

Кривой Денис, фотограф-натуралист, автор многочисленных публикаций фотографий в СМИ, военнослужащий Сил специальных операций, погиб 11 мая 2023 года в боях за Бахмут.

Кузьминский Иван, исследователь древней украинской музыки, кандидат наук, режиссер детского телеканала "Малятко TV", военнослужащий, погиб 17 мая 2023 года в бою вблизи населенного пункта Диброва на Луганщине.

Осиевский Евгений, журналист, автор изданий "Куншт" и "Общее", военнослужащий, погиб 22 мая 2023 года в бою под Бахмутом.

Петров Виктор, первый главный редактор интернет-издания "Сихов Медиа", военнослужащий, погиб 29 мая 2023 в боях на Бахмутском направлении.

Цурукин Петр, журналист-телевизионщик, главный редактор проекта "Один за всех" телеканала СТБ, ведущий телеканала Kyiv Live, военнослужащий ВСУ, пропал без вести 4 июня 2023 года, его смерть подтверждена и официально сообщено об этом 18 марта 2024 года.

Черномаз Роман, фотограф и журналист из Умани Черкасской области, снайпер батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины, погиб 13 июня 2023 в бою на Бахмутском направлении.

Шульга Иван, звукорежиссер телеканала "СТБ", музыкант, военнослужащий 241 бригады ВСУ, погиб 14 июня 2023 года вблизи с. Закатное Краматорского района Донецкой области.

Клетный Антон, журналист информационного портала "Стопкор", основатель информационного агентства "25.инфо", общественный деятель, военнослужащий ВСУ, погиб 25 июня 2023 от осколочного ранения в бою под Ореховом.

Шварцман Максим, фотокорреспондент черновицкого медиа агентства АСС, солдат Черновицкой территориальной обороны, погиб на Бахмутском направлении во время наступательного боя 15 июля 2023 года.

Гнитецкий Константин, телеоператор "Суспільного" из г. Ровно, воин Сил обороны Украины, погиб в результате минометного обстрела 16 июля 2023 близ Дибровы на Луганщине.

Рыбаков Дмитрий, экономический обозреватель, журналист телеканала "Тонис", автор публикаций в "LB.ua", редактор и журналист в "Forbes Ukraine", "Chas News", кандидат исторических наук, командир взвода в 47-й механизированной бригаде "Магура", погиб во время наступательного боя 17 июля.

Захаров Игорь, телеоператор, работал на телеканалах "Украина" и "1+1", с началом войны присоединился к Национальной гвардии Украины, пропал без вести 1 августа 2023 года вблизи Ямполя Донецкой области. После подтверждения его гибели и идентификации тела похоронен 19 сентября 2024 года.

Синченко Дмитрий, журналист, блогер из Кропивницкого, автор изданий "Неделя", "Радио Свобода" и других, общественный активист, военнослужащий Украинской добровольческой армии, пропал без вести в конце августа 2023 года, в начале марта 2024 года экспертиза ДНК подтвердила его гибель.

Кришталь Андрей, главный редактор львовской газеты "Самооборона", военнослужащий 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. После тяжелого ранения проходил лечение. Умер 27 сентября 2023 года.

Давидюк Тарас, основатель и главный редактор издания "Горынь.инфо" из Ровенской области, воин ВСУ, погиб 3 ноября 2023 года на окраине Работино Запорожской области в результате атаки вражеского ударного дрона.

Яременко Дмитрий, уроженец Мариуполя, студент ІІ курса специальности "Журналистика" Винницкого государственного педагогического университета им. М. Коцюбинского, в августе 2023 года добровольно вступил в Сил обороны Украины, служил в 12-й бригаде спецназначения "Азов" имени Дмитрия Вишневецкого НГУ, погиб в результате минометных обстрелов на Северодонецком направлении 13 ноября 2023 года.

Попов Александр, бывший оператор "Суспільного Миколаїв", военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, погиб 22 ноября 2023 года, защищая Купянск Харьковской области.

Андреев Алексей, бывший оператор мариупольских ТВ7 и ТВ "Сигма", бывший работник "Азовстали", с начала полномасштабной войны — военнослужащий Сил обороны Украины, пропал без вести 29 ноября 2023 года в селе Богдановка Бахмутского района, после идентификации тела2 похоронен в 2 ноября.

Яцюк Денис, украинский военный, бывший оператор днепропетровского "51 канала", член Национального союза журналистов Украины, погиб 14 декабря 2023 года под Авдеевкой Донецкой области.

Ряжских Роман, украинский журналист, копирайтер, военнослужащий ВСУ, тяжело ранен во время артобстрела вблизи Марьинки Донецкой области 4 января 2024 года, умер в Днепропетровской областной клинической больнице им. И.И. Мечникова 6 января 2024г.

Кривцов Максим, украинский поэт родом из Ровно, медийщик, младший сержант Вооруженных сил Украины, погиб 7 января 2024 года.

Петренко Владимир, журналист и библиотекарь из Малина Житомирской области, военнослужащий Вооруженных сил Украины, погиб в результате минометных обстрелов 22 февраля 2024 года вблизи села Синьковка Харьковской области.

Яковенко Антон, режиссер монтажа телеканала XSport родом из Кировоградщины, минометчик 72-й отдельной бригады имени "Черных запорожцев", погиб 26 февраля 2024 под Угледаром.

Самчук Олесь, выпускник учебно-научного института журналистики КНУ им. Т.Шевченко родом из Ровенской области, мобилизовался в ВСУ сразу после выпуска в 2023 году, погиб во время выполнения боевого задания 11 марта 2024 года вблизи Кременной.

Оранский Николай, инженер ТЖК на Громадском, военнослужащий ВСУ, погиб при выполнении боевого задания 22 марта 2024 года вблизи Работино Запорожской области.

Топчий Андрей, журналист издания "Факты", участник АТО/ООС и полномасштабной войны, боевой медик, погиб 20 апреля 2024 во время выполнения боевого задания вблизи Работино Запорожской области.

Пушкарук Алла, журналистка изданий "Украинская неделя", "Читомо", журналистка и фотограф Украинского добровольческого корпуса, впоследствии минометчица. Родом из Волыни. Погибла 25 апреля 2024 года в Донецкой области в результате ракетных обстрелов.

Силюк Юрий, телеоператор Волынского телевидения, а затем — Hromadske.Volyn (Луцк), военнослужащий терробороны. Погиб 26 апреля 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи Архангельского Донецкой области.

Машлай Александр, бывший главный редактор издания "Правое Продвижение", военнослужащий ВСУ, погиб 7 мая 2024 года во время выполнения боевого задания на Авдеевском направлении.

Цыбух Ирина, украинская журналистка родом из Львова, менеджер проектов "Суспільного", парамедикиня "Госпитальеров", погибла 29 мая 2024 во время ротации на Харьковском направлении. 26 февраля 2025 ей присвоено звание Героя Украины (посмертно).

Федосенко Арсен, фотограф медиацентра Управления стратегических коммуникаций ВСУ, капитан ВСУ, фотографировал военные преступления, погиб 10 июня 2024 года в Харьковской области в результате попадания КАБа.

Сапуга Алексей, фотограф-орнитолог из Николаева, военнослужащий ВСУ, погиб в Донецкой области 30 июля 2024 года.

Чернышев Владимир, бывший оператор ряда телеканалов в Кировоградской области, военнослужащий ВСУ, погиб 4 августа 2024 года в Мирнограде в результате минно-взрывной травмы.

Бучак Андрей, бывший работник луганской рекламно-информационной газеты "Курьер", с 2014 года в ВСУ, считался пропавшим без вести с 13 августа 2024 года. 24 ноября 2024 было сообщено о его гибели.

Затула Богдан, харьковский журналист издания Новини.LIVE, мобилизованный 31 июля 2024 года, погиб во время обстрела учебного центра 26 августа 2024 года.

Сарело Олег, режиссер монтажа медиапроекта "Реальная история", военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, погиб во время минометного обстрела вблизи Водяного в Волновахском районе Донецкой области 27 августа 2024 года.

Пархоменко Павел, оператор ТК "Прямой", военнослужащий ВСУ — доброволец, погиб на Кураховском направлении 5 сентября 2024 года.

Присяжнюк Павел, дизайнер Burda Media Ukraine, военнослужащий ВСУ — доброволец, погиб под Покровском 9 сентября 2024 года.

Житницкий Станислав, линейный продюсер "СТБ" и "Нового канала", младший сержант отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого, погиб во время выполнения боевого задания в Курской области России 24 сентября 2024 года.

Маркевич Богдан, преподаватель факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко, военный медик, погиб в результате обстрела клинической больницы святого Пантелеймона в Сумах 28 сентября 2024 года.

Левицкий Ярослав, оператор региональной редакции "5 канала" и ТРК "АСС" в Черновцах, в начале полномасштабной войны присоединился к рядам ВСУ, пропал без вести на Покровском направлении в начале ноября 2024 года. Его гибель подтверждена экспертизой ДНК 8 сентября 2025 года.

Богуславский Дмитрий, глава Журналистского фонда НСЖУ, многолетний работник прессслужбы ГСЧС, офицер ВСУ, погиб 15 ноября 2024 года на южном фронте.

Кулик (Герасимович) Мирослав, поэт, киносценарист, журналист родом из Луцка, военнослужащий ДШУ ВСУ, погиб на Авдеевском направлении 25 ноября 2024 года.

Андросович Андрей, видеооператор телеканала "Телевидение Громады" в Южненской громаде Одесской области, военнослужащий ВСУ, оператор отделения беспилотных авиационных комплексов, скончался 18 декабря 2024 года в результате тяжелого ранения при выполнении боевого задания в Сумской области.

Волк Антон, старший музыкальный редактор Starlight Production, младший сержант ВСУ, служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде во время боев на Курщине. Погиб 28 декабря 2024, выполняя боевое задание.

Ганущак Руслан, фотограф, военкор, работник пресс-службы "Азова", впоследствии телеоператор ТСН, во время полномасштабной войны — боец 92-й механизированной бригады ВСУ. Погиб 11 января 2025 на Курщине.

Заяц Богдан, заместитель заведующего редакцией теленовостей телеканала "Новый Чернигов", офицер Сил обороны Украины, погиб 30 января 2025 года на Донецком направлении в результате обстрела украинских позиций.

Кирпик Юрий, исполнительный продюсер проектов Starlight Media: "Взвешенные и счастливые", "Танцуют все!", "Домик к счастью", и других. С первых дней войны присоединился к ВСУ, служил в составе 711 отдельной бригады разминирования Государственной специальной службы транспорта, майор. Погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области. О гибели стало известно 13 марта 2025 года.

Шибалов Артур, родом из Донбасса, бывший оператор и монтажер телеканала PTV UA из Полтавы, военнослужащий десантно-штурмовых войск, погиб при выполнении боевого задания на Курщине 13 марта 2025 года.

Поликевич Кирилл, видеограф "Суспільного Дніпро", гранатометчик мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, погиб 16 марта 2025 года недалеко от Преображенки Покровского района Донецкой области.

Бендиков Дмитрий, выпускающий редактор TSN.ua и военнослужащий Третьей отдельной штурмовой бригады, родом из Северодонецка, погиб 18 марта 2025 года при выполнении боевого задания в Луганской области.

Лысенко Богдан, журналист из Житомира, дописывал в издания "Факты", "КП в Украине", "Суббота", "Эхо", офицер ВСУ, погиб во время обстрела на Запорожском направлении 13 апреля 2025 года.

Коцур Владимир, спортивный журналист родом из Ровенской области, работал в изданиях "Спорт-Экспресс в Украине", "Украинский футбол" и "Команда", с 2022 года — в ВСУ. О гибели стало известно 29 апреля 2025 года.

Кобржицкий Вячеслав, комментатор автогонок телекомпании Setanta Sports, военнослужащий ВСУ, погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. О гибели стало известно 1 мая 2025 года.

Довбуш Василий, бывший монтажер и видеодизайнер ТРК "Люкс", военнослужащий ВСУ, погиб 6 мая 2025 во время выполнения боевого задания на Сумщине.

Нелипа Максим, телеведущий и актер, участник "Дизель Шоу", военнослужащий Сил обороны Украины, погиб 12 мая 2025 во время выполнения боевого задания.

Черных Петр, журналист информагентства УНИАН, работник прессслужбы компании "Энергоатом", издание Mind.ua, волонтер, в 2022 добровольно присоединился к рядам 112-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ. В результате контузий у Петра развилась тяжелая болезнь, из-за которой 27 мая 2025 года он умер.

Гожелак Кшиштоф, польский журналист, основатель портала "Наше Кельце", военнослужащий ВСУ, погиб 30 мая 2025 года.

Волобоев Владислав, журналист криворожского издания "Пульс", военнослужащий ВСУ, погиб во время обстрела учебного полигона Сухопутных войск в Днепропетровской области 1 июня 2025 года.

Голяченко Александр, журналист издания "Наш Киев", военнослужащий ВСУ, погиб 3 сентября 2025 года.

Пономаренко Денис, оператор, оператор-постановщик проектов "Х-фактор", "Украина имеет талант" и многие другие. В феврале 2022 добровольцем пошел служить в ВСУ, был командиром минометного расчета. Погиб 7 сентября 2025 года в Харьковской области во время выполнения боевого задания.

Будай Богдан, родом из Кривого Рога, работал в Виннице в редакции издания "Башня", после мобилизации служил в звании лейтенанта в 144-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ, погиб в районе исполнения служебных обязанностей 26 сентября 2025 года.

Урванцев Александр, оператор черниговского канала "Детинец", после мобилизации в октябре 2024 года служил оператором БпЛА, погиб в начале октября 2025 года в Харьковской области во время выполнения боевого задания.

Подлипенский Вадим, менеджер по продажам Ligamedia, военный, погиб 25 октября 2025 во время выполнения боевого задания возле Лимана Донецкой области.

Гузенко Константин, фотограф, волонтер "Ukraïner", штаб-сержант 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского ВСУ, погиб 1 ноября 2025 года в Донецкой области во время вражеской атаки.

Бондаренко Антон, фиксер, командир отделения в бригаде оперативного назначения "Хартия" НГУ, пропал без вести 15 сентября 2025 года в Харьковском направлении. 7 ноября 2025 г. после экспертизы ДНК было объявлено, что он погиб. Причина гибели — атака дрона.

Напомним, корреспондент Новини.LIVE Богдан Затула из Харькова погиб во время артиллерийского обстрела 26 августа 2024 года. Его похоронили на Аллее Славы.

А 1 марта 2022 года во время российского обстрела телебашни в Киеве погиб оператор Новини.LIVE Евгений Сакун .