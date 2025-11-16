Видео
Видео

Главная Новости дня День работников радио и телевидения — роль и герои современности

День работников радио и телевидения — роль и герои современности

Дата публикации 16 ноября 2025 07:00
обновлено: 00:02
День работников радио, телевидения и связи — история и значение
Журналистка держит в руках микрофон. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 16 ноября, в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. Этот профессиональный праздник посвящен журналистам, ведущим, операторам, инженерам и всем, кто обеспечивает работу медиа и коммуникационной инфраструктуры страны.

Об этом информируют Новини.LIVE.

День працівників радіо, телебачення та зв'язку
Работники радио. Иллюстративное фото: Freepik

День работников радио, телевидения и связи — что известно о празднике

Ежегодно 16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. Этот профессиональный праздник установлен указом президента Украины № 667/94 от 11 ноября 1994 года.

Он призван почтить журналистов, ведущих, операторов, редакторов, инженеров и всех специалистов телекоммуникаций, интернет-связи и медиасферы. Праздник подчеркивает важность информационного обеспечения общества и работы, которая поддерживает фундаментальное право людей на доступ к правдивой информации.

Журналістика
Журналистка берет комментарий. Иллюстративное фото: Freepik

История праздника

История профессионального дня работников радио и телевидения берет свое начало с 16 ноября 1924 года, когда в Харькове прозвучала первая регулярная радиопередача на украинском языке. В советское время работники медиа праздновали свой день 7 мая, однако после обретения независимости Украины была установлена новая национальная дата праздника — 16 ноября.

Украинское радио и телевидение развивались на протяжении многих десятилетий. Во время Второй мировой войны радиовещание продолжалось даже в сложных условиях. В независимой Украине медиа постепенно интегрировались: в 2017 году Украинское радио и телевидение объединились в общественного вещателя — Suspilne.

Телебачення та радіо
Радиоведущая. Иллюстративное фото: Freepik

Значение праздника

День работников радио, телевидения и связи — это не только поздравление работников медиа и инженеров телекоммуникационной сферы. Это благодарность тем, кто ежедневно обеспечивает общество информацией, коммуникациями и связью. Особенно важно это в условиях кризисов и войны, когда медиа становятся стратегически важными для страны.

Работники сферы связи и телекоммуникаций обеспечивают не только вещание и передачу новостей, но и работу критической инфраструктуры, от которой зависит эффективность государства, безопасность граждан и работа служб экстренного реагирования.

Погибшие работники медиа и связи во время войны

Сфера медиа и связи понесла тяжелые потери с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. По верифицированным данным Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) и Международной федерации журналистов (IFJ), по состоянию на 13 ноября 2025 года, российские оккупанты убили по меньшей мере 138 медийщиков.

Среди погибших:

  • 21 медийщик и медийщица — при исполнении профессиональных обязанностей;
  • 10 медийщиков и медийщиц — гражданские жертвы, не при выполнении профессиональных функций;
  • 107 представителей и представительниц медиа, которые мобилизовались для защиты Украины в рядах Сил обороны Украины.

Эти потери включают журналистов, телеоператоров, звукорежиссеров и других медийщиков, которые освещали боевые события или обеспечивали вещание на передовой. Среди известных примеров — французский видеожурналист Арман Солдин, погибший 9 мая 2023 года во время ракетного обстрела вблизи Часового Яра. Каждая такая смерть — большая потеря для украинского информационного пространства и напоминание о цене свободы слова.

Итак, День работников радио, телевидения и связи — это не только праздник профессии, но и день памяти и уважения к тем, кто ежедневно обеспечивает общество правдивой информацией. Особенно важно вспоминать тех, кого забрала война, ведь их отвага стала неотъемлемой частью истории украинских медиа.

Напомним, что в октябре этого года Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько представителей медиа убили российские оккупанты с 2022 года.

А в июне 2025 года в Киеве обустроили первый Сквер памяти погибших журналистов во время полномасштабной войны.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
