РФ обстреляла телебашню в Чернигове — о чем предупредили жителей

Дата публикации 30 октября 2025 18:58
обновлено: 19:01
Атака на телебашню в Чернигове 29 октября — все подробности
Поврежденная телебашня в Чернигове. Фото: Суспільне

Российские оккупанты атаковали телебашню в Чернигове в среду, 29 октября, в результате чего сооружение повреждено. Сейчас продолжаются работы и стабилизации конструкции, поэтому местных жителей просят не приближаться к телебашне.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

Читайте также:

Последствия удара по телебашне в Чернигове

"С целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности горожан в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции. Просим черниговцев не приближаться к телебашне и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров", — отметили в совете.

В ведомстве добавили, что соблюдение этих рекомендаций является залогом безопасности черниговцев.

Напомним, что попадание ударного беспилотника произошло в центре Чернигова в среду, 29 октября. Вероятно, тогда россияне и нанесли удар по телебашне.

Также взрывы в Чернигове гремели вечером, 29 октября. Председатель Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил, что Россия повредила критическую инфраструктуру в городе.

Чернигов обстрелы телевидение война в Украине Россия
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
