Атака на телебашню в Чернигове 29 октября — все подробности

РФ обстреляла телебашню в Чернигове — о чем предупредили жителей
Российские оккупанты атаковали телебашню в Чернигове в среду, 29 октября, в результате чего сооружение повреждено. Сейчас продолжаются работы и стабилизации конструкции, поэтому местных жителей просят не приближаться к телебашне.
Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.
Последствия удара по телебашне в Чернигове
"С целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности горожан в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции. Просим черниговцев не приближаться к телебашне и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров", — отметили в совете.
В ведомстве добавили, что соблюдение этих рекомендаций является залогом безопасности черниговцев.
Напомним, что попадание ударного беспилотника произошло в центре Чернигова в среду, 29 октября. Вероятно, тогда россияне и нанесли удар по телебашне.
Также взрывы в Чернигове гремели вечером, 29 октября. Председатель Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил, что Россия повредила критическую инфраструктуру в городе.
