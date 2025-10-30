Атака на телебашню в Чернигове 29 октября — все подробности

Поврежденная телебашня в Чернигове. Фото: Суспільне

Российские оккупанты атаковали телебашню в Чернигове в среду, 29 октября, в результате чего сооружение повреждено. Сейчас продолжаются работы и стабилизации конструкции, поэтому местных жителей просят не приближаться к телебашне.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

Последствия удара по телебашне в Чернигове

"С целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности горожан в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции. Просим черниговцев не приближаться к телебашне и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров", — отметили в совете.

В ведомстве добавили, что соблюдение этих рекомендаций является залогом безопасности черниговцев.

Напомним, что попадание ударного беспилотника произошло в центре Чернигова в среду, 29 октября. Вероятно, тогда россияне и нанесли удар по телебашне.

Также взрывы в Чернигове гремели вечером, 29 октября. Председатель Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил, что Россия повредила критическую инфраструктуру в городе.