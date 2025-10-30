Атака на телевежу в Чернігові 29 жовтня — всі подробиці

РФ обстріляла телевежу в Чернігові — про що попередили мешканців
Російські окупанти атакували телевежу в Чернігові в середу, 29 жовтня, внаслідок чого споруду пошкоджено. Наразі тривають роботи і стабілізації конструкції, тож місцевих жителів просять не наближатися до телевежі.
Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.
Наслідки удару по телевежі в Чернігові
"З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції. Просимо чернігівців не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів", — зазначили в раді.
У відомстві додали, що дотримання цих рекомендацій є запорукою безпеки чернігівців.
Нагадаємо, що влучання ударного безпілотника сталося в центрі Чернігова у середу, 29 жовтня. Ймовірно, тоді росіяни й завдали удару по телевежі.
Також вибухи в Чернігові гриміли ввечері, 29 жовтня. Голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив, що Росія пошкодила критичну інфраструктуру в місті.
