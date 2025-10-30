Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ обстріляла телевежу в Чернігові — про що попередили мешканців

РФ обстріляла телевежу в Чернігові — про що попередили мешканців

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 18:58
Оновлено: 19:01
Атака на телевежу в Чернігові 29 жовтня — всі подробиці
Пошкоджена телевежа в Чернігові. Фото: Суспільне

Російські окупанти атакували телевежу в Чернігові в середу, 29 жовтня, внаслідок чого споруду пошкоджено. Наразі тривають роботи і стабілізації конструкції, тож місцевих жителів просять не наближатися до телевежі.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

Реклама
Читайте також:

Наслідки удару по телевежі в Чернігові

"З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції. Просимо чернігівців не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів", — зазначили в раді.

У відомстві додали, що дотримання цих рекомендацій є запорукою безпеки чернігівців.

РФ обстріляла телевежу в Чернігові — про що попередили мешканців - фото 1
Скриншот допису ЧМР у "Фейсбук"

Нагадаємо, що влучання ударного безпілотника сталося в центрі Чернігова у середу, 29 жовтня. Ймовірно, тоді росіяни й завдали удару по телевежі.

Також вибухи в Чернігові гриміли ввечері, 29 жовтня. Голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив, що Росія пошкодила критичну інфраструктуру в місті.

Чернігів обстріли телебачення війна в Україні Росія
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації