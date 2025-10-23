Зеленский сообщил, сколько журналистов убили оккупанты с 2022 года

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, сколько представителей медиа убили российские оккупанты с 2022 года. По его словам, речь идет о 135 человеках.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в четверг, 23 октября.

Оккупанты убивают представителей медиа

"Всего с 2022 года Россия убила 135 представителей медиа, и только из-за того, что они освещали правду о том, что происходит в Украине, об этой войне, о российской агрессии", — отметил глава государства.

Он поблагодарил всех представителей медиа за работу и поддержку Украины. По его словам, правда всегда оказывает давление.

Напомним, 23 октября российские оккупанты нанесли удар по автомобилю журналистов телеканала Freedom в Донецкой области. В результате атаки погибли Евгений Кармазин и Елена Губанова.

Впоследствии Зеленский отреагировал на убийство журналистов. Он отметил важность поддержки украинских медийщиков.