Дрон атаковал съемочную группу Freedom в Донецкой области - Зеленский отреагировал

Дрон россиян атаковал авто журналистов. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В Краматорске российский дрон ударил по автомобилю съемочной группы украинского телеканала Freedom. В результате атаки погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин, а журналист Александр Колычев получил тяжелые ранения.

Об этом сообщил Президент Украины в Telegram в четверг, 23 октября.

Реклама

Читайте также:

Россияне убили двух журналистов

Это не первый случай, когда Россия целенаправленно нападает на представителей медиа, которые освещают ее войну против Украины. Недавно в результате подобного удара погиб французский фотожурналист Антони Лалликан, а его украинский коллега Георгий Иванченко получил ранения. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия уже убила 135 журналистов.

Такие атаки эксперты называют частью сознательной стратегии России, направленной на подавление независимых голосов, которые документируют военные преступления и рассказывают миру правду об агрессии против Украины.

Президент Украины выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших журналистов и пожелал скорейшего выздоровления раненому коллеге.

Он подчеркнул важность поддержки украинских медийщиков и призвал международное сообщество, включая журналистов, организации по защите медиа, ООН, ОБСЕ и правительства разных стран, усиливать давление на Россию и помогать Украине в ее обороне.

Напомним, 20 сентября в Донецкой области автомобиль, в котором находилась съемочная группа 5 канала, подорвался на мине. В результате взрыва журналисты и военнослужащие получили ранения.

Кроме того, 3 октября в Донецкой области погиб французский журналист Антони Лалликан.