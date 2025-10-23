Дрон атаковал съемочную группу Freedom в Донецкой области - Зеленский отреагировал

Зеленский отреагировал на убийство журналистов в Краматорске
В Краматорске российский дрон ударил по автомобилю съемочной группы украинского телеканала Freedom. В результате атаки погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин, а журналист Александр Колычев получил тяжелые ранения.
Об этом сообщил Президент Украины в Telegram в четверг, 23 октября.
Россияне убили двух журналистов
Это не первый случай, когда Россия целенаправленно нападает на представителей медиа, которые освещают ее войну против Украины. Недавно в результате подобного удара погиб французский фотожурналист Антони Лалликан, а его украинский коллега Георгий Иванченко получил ранения. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия уже убила 135 журналистов.
Такие атаки эксперты называют частью сознательной стратегии России, направленной на подавление независимых голосов, которые документируют военные преступления и рассказывают миру правду об агрессии против Украины.
Президент Украины выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших журналистов и пожелал скорейшего выздоровления раненому коллеге.
Он подчеркнул важность поддержки украинских медийщиков и призвал международное сообщество, включая журналистов, организации по защите медиа, ООН, ОБСЕ и правительства разных стран, усиливать давление на Россию и помогать Украине в ее обороне.
Напомним, 20 сентября в Донецкой области автомобиль, в котором находилась съемочная группа 5 канала, подорвался на мине. В результате взрыва журналисты и военнослужащие получили ранения.
Кроме того, 3 октября в Донецкой области погиб французский журналист Антони Лалликан.
