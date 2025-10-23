Дрон атакував знімальну групу Freedom на Донеччині - Зеленський відреагував

Дрон росіян атакував авто журналістів. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У Краматорську російський дрон вдарив по автомобілю знімальної групи українського телеканалу Freedom. Внаслідок атаки загинули журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін, а журналіст Олександр Количев отримав важкі поранення.

Про це повідомив Президент України у Telegram у четвер, 23 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Росіяни вбили двох журналістів

Це не перший випадок, коли Росія цілеспрямовано нападає на представників медіа, які висвітлюють її війну проти України. Нещодавно внаслідок подібного удару загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан, а його український колега Георгій Іванченко отримав поранення. Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія вже вбила 135 журналістів.

Такі атаки експерти називають частиною свідомої стратегії Росії, спрямованої на придушення незалежних голосів, які документують воєнні злочини та розповідають світу правду про агресію проти України.

Президент України висловив співчуття рідним, близьким та колегам загиблих журналістів і побажав швидкого одужання пораненому колезі.

Він наголосив на важливості підтримки українських медійників і закликав міжнародне співтовариство, включно з журналістами, організаціями з захисту медіа, ООН, ОБСЄ та урядами різних країн, посилювати тиск на Росію і допомагати Україні в її обороні.

Нагадаємо, 20 вересня у Донецькій області автомобіль, у якому перебувала знімальна група 5 каналу, підірвався на міні. Внаслідок вибуху журналісти та військовослужбовці отримали поранення.

Крім того, 3 жовтня в Донецькій області загинув французький журналіст Антоні Лаллікан.