Французький журналіст Антоні Лаллікан загинув на Донеччині

Антоні Лаллікан. Фото: Інститут Масової Інформації (ІМІ)

У п’ятницю, 3 жовтня, на Донеччині внаслідок атаки російського дрона загинув 38-річний французький журналіст Антоні Лаллікан. Під час того ж обстрілу поранення отримав український фотожурналіст Георгій Іванченко.

Про це повідомили на сайті Європейської федерації журналістів (EFJ).

Обставини трагедії

На Донеччині російський дрон прицільно атакував групу журналістів, серед яких були француз Антоні Лаллікан та українець Георгій Іванченко. Внаслідок удару іноземний фотокореспондент загинув на місці, а український колега отримав поранення та був госпіталізований. Інцидент стався 3 жовтня близько 9:20 ранку за місцевим часом.

"Обставини інциденту, який стався вранці в п'ятницю о 9:20 за місцевим часом, залишаються предметом розслідування. Під час того ж нападу постраждав український журналіст Георгій Іванченко. Обидва журналісти були одягнені в захисне спорядження та бронежилети з написом "Press". Антоні Лаллікан перебував у відрядженні на Донбасі від агентства Hans Lucas", — йдеться в повідомленні EFJ.

Французькому журналісту було 38 років, він працював для агентства Hans Lucas і мав великий досвід репортажної роботи в гарячих точках. Георгій Іванченко є членом Української Асоціації професійних фотографів і продовжує перебувати під медичним наглядом.

Андрій Сибіга висловив співчуття

Допис Сибіги у X. Фото: скриншот

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття рідним, близьким і колегам Антоні Лаллікана. Він підкреслив, що Росія навмисно переслідує журналістів, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, і пообіцяв докласти всіх зусиль для притягнення винних до відповідальності. Також Сибіга наголосив, що сміливість Лаллікана у висвітленні агресії проти України ніколи не буде забута.

Емманюель Макрон відзначив мужність загиблого журналіста

Допис Макрона у X. Фото: скриншот

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що фотожурналіст Антоні Лаллікан працював поруч з українськими військовими на фронті та загинув унаслідок удару російського дрона. Він висловив щирі співчуття родині, друзям і колегам загиблого, відзначивши мужність журналістів, які, ризикуючи власним життям, доносять правду про війну.

Нагадаємо, що Парламентська Асамблея Ради Європи планує заснувати премію для журналістів, яка носитиме ім’я закатованої російськими окупантами української журналістки та правозахисниці Вікторії Рощиної.

Раніше ми також інформували, що український журналіст і правозахисник Максим Буткевич, який повернувся з російського полону, отримав премію імені Вацлава Гавела.