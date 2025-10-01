Рада Європи хоче увіковічити пам'ять про українську журналістку, яку закатували в полоні РФ

Українська журналістка та правозахисниця Вікторія Рощина, яка загинула у полоні РФ. Фото: Соцмережі

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) започаткує ініціативу для журналістів, що ризикують життям під час війн у гарячих точках планети. Премію назвуть на честь української журналістки та правозахисниці Вікторії Рощиної, яку російські окупанти закатували у полоні.

Про це повідомляється на сайті ПАРЄ.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про ініціативу ПАРЄ

Ініціатива, запропонована президентом ПАРЄ Теодоросом Русопулосом, була схвалена Асамблеєю в майбутній резолюції щодо звільнення українських журналістів, які перебувають у полоні в Росії. Вона буде започаткована під час осінньої сесії Асамблеї, відкриттям однойменної фотовиставки 1 жовтня у Страсбурзі, на прохання Євгенії Кравчук, члена української делегації.

"Пан Русопулос запропонував назвати цю пам’ятну подію на честь Вікторії Рощиної, хоча її історія не є поодинокою. Щороку десятки журналістів гинуть, ув’язнюються або насильно зникають у зонах бойових дій", — зазначила Євгенії Кравчук.

Що відомо про Вікторію Рощину

Вікторія потрапила у полон у серпні 2023 року, коли поїхала готувати репортажі з окупованих територій. Більше року її рідні чекали на обмін і повернення додому. Але у жовтні 2024-го батько отримав офіційного листа від окупантів, де повідомлялося про смерть доньки.

Тіло Вікторії повернули додому лише у лютому 2025 року. Експертиза виявила у неї численні сліди катувань і жорстокого поводження.

Нагадаємо, 8 серпня у Києві Вікторію Рощину провели в останню путь. Журналістку поховали на Байковому кладовищі.

А також ми писали, що Вікторію Рощину посмертно нагородили відзнакою за сміливість.