Журналістку Рощину посмертно нагородили відзнакою за сміливість
Українська журналістка Вікторія Рощина посмертно була удостоєна американської нагороди за відвагу Oxi Courage Award. Вона загинула в російському полоні.
Про це повідомила колишня пані Посол України у США Оксана Маркарова у четвер, 4 вересня, за підсумками зустрічі в Посольстві України в США з президентом та засновником фундації The Washington Oxi Day Foundation Енді Манатосом та її виконавчим директором Майком Манатосом, передає "Суспільне".
Вікторія Рощина посмертно отримала американську відзнаку
"Oxi" грецькою означає "ні". Саме так одним словом у 1940 році відповів народ та уряд Греції на вимогу гітлерівської Німеччини здатися та не чинити опір окупації. У 2011 році в пам’ять про героїзм народу Греції та з метою визнання проявів мужності в сучасному світі і була створена Oxi Day Foundation", — зазначила Маркарова.
Щороку фундація організовує церемонію вручення нагороди Oxi Courage Award, відзначаючи прояви відваги, рішучості та сміливості.
Серед попередніх лауреатів — президент України Володимир Зеленський (2022 рік), неприбуткова організація Save Ukraine, що повертає викрадених до Росії українських дітей, а також українська співачка Руслана Лижичко.
"Цього року Oxi Courage Award посмертно одержить вбита у російському полоні українська журналістка, правозахисниця та військова кореспондентка Вікторія Рощина", — повідомила Маркарова.
Нагадаємо, ексначальнику СІЗО №2 у Таганрозі, який особисто віддавав накази про катування Вікторії Рощиною, оголошено про підозру.
А також ми писали, що Володимир Зеленський посмертно нагородив журналістку орденом Свободи 2 серпня.
