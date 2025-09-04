Вікторія Рощина посмертно отримала американську відзнаку

Журналістка Вікторія Рощина. Фото: Слідство.Інфо

Українська журналістка Вікторія Рощина посмертно була удостоєна американської нагороди за відвагу Oxi Courage Award. Вона загинула в російському полоні.

Про це повідомила колишня пані Посол України у США Оксана Маркарова у четвер, 4 вересня, за підсумками зустрічі в Посольстві України в США з президентом та засновником фундації The Washington Oxi Day Foundation Енді Манатосом та її виконавчим директором Майком Манатосом, передає "Суспільне".

"Oxi" грецькою означає "ні". Саме так одним словом у 1940 році відповів народ та уряд Греції на вимогу гітлерівської Німеччини здатися та не чинити опір окупації. У 2011 році в пам’ять про героїзм народу Греції та з метою визнання проявів мужності в сучасному світі і була створена Oxi Day Foundation", — зазначила Маркарова.

Щороку фундація організовує церемонію вручення нагороди Oxi Courage Award, відзначаючи прояви відваги, рішучості та сміливості.

Серед попередніх лауреатів — президент України Володимир Зеленський (2022 рік), неприбуткова організація Save Ukraine, що повертає викрадених до Росії українських дітей, а також українська співачка Руслана Лижичко.

"Цього року Oxi Courage Award посмертно одержить вбита у російському полоні українська журналістка, правозахисниця та військова кореспондентка Вікторія Рощина", — повідомила Маркарова.

Нагадаємо, ексначальнику СІЗО №2 у Таганрозі, який особисто віддавав накази про катування Вікторії Рощиною, оголошено про підозру.

А також ми писали, що Володимир Зеленський посмертно нагородив журналістку орденом Свободи 2 серпня.