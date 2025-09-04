Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Журналістку Рощину посмертно нагородили відзнакою за сміливість

Журналістку Рощину посмертно нагородили відзнакою за сміливість

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 15:03
Вікторія Рощина посмертно отримала американську відзнаку
Журналістка Вікторія Рощина. Фото: Слідство.Інфо

Українська журналістка Вікторія Рощина посмертно була удостоєна американської нагороди за відвагу Oxi Courage Award. Вона загинула в російському полоні.

Про це повідомила колишня пані Посол України у США Оксана Маркарова у четвер, 4 вересня, за підсумками зустрічі в Посольстві України в США з президентом та засновником фундації The Washington Oxi Day Foundation Енді Манатосом та її виконавчим директором Майком Манатосом, передає "Суспільне".

Реклама
Читайте також:

Вікторія Рощина посмертно отримала американську відзнаку

"Oxi" грецькою означає "ні". Саме так одним словом у 1940 році відповів народ та уряд Греції на вимогу гітлерівської Німеччини здатися та не чинити опір окупації. У 2011 році в пам’ять про героїзм народу Греції та з метою визнання проявів мужності в сучасному світі і була створена Oxi Day Foundation", — зазначила Маркарова.

Щороку фундація організовує церемонію вручення нагороди Oxi Courage Award, відзначаючи прояви відваги, рішучості та сміливості.

Серед попередніх лауреатів — президент України Володимир Зеленський (2022 рік), неприбуткова організація Save Ukraine, що повертає викрадених до Росії українських дітей, а також українська співачка Руслана Лижичко.

"Цього року Oxi Courage Award посмертно одержить вбита у російському полоні українська журналістка, правозахисниця та військова кореспондентка Вікторія Рощина", — повідомила Маркарова.

Нагадаємо, ексначальнику СІЗО №2 у Таганрозі, який особисто віддавав накази про катування Вікторії Рощиною, оголошено про підозру.

А також ми писали, що Володимир Зеленський посмертно нагородив журналістку орденом Свободи 2 серпня. 

США журналісти нагорода війна в Україні Вікторія Рощина
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації