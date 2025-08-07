Смерть Вікторії Рощиної — екскерівнику СІЗО в Таганрозі оголошено підозру

Екскерівник СІЗО, в якому вбили Вікторію Рощину. Фото: Національна поліція

Колишньому керівнику слідчого ізолятора №2 міста Таганрог Ростовської області РФ оголошено про підозру. Саме він віддавав накази про катування української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у полоні.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції в четвер, 7 серпня.

Реклама

Читайте також:

Екскерівнику СІЗО у Таганрозі оголосили про підозру

За даними слідства, під час його керівництва у СІЗО діяла організована система репресивного поводження із полоненими українськими військовими та цивільними.

Однією з потерпілих стала Вікторія Рощина, яку російські військові затримали на тимчасово окупованій території Запорізької області та перевезли до цього ізолятора.

Екскерівник СІЗО № 2 у Таганрозі

У СІЗО Рощина зазнала систематичних катувань, фізичного насилля, принижень і психологічного тиску. Її позбавляли доступу до медичної допомоги, їжі, питної води, а також права на сон і відпочинок. Журналістку змушували до співпраці з адміністрацією ізолятора, застосовуючи моральний і фізичний тиск.

Слідчі Національної поліції у співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони та за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора зібрали численні докази, допитали свідків, відтворили маршрут незаконного переміщення та задокументували грубі порушення міжнародного гуманітарного права.

Екскерівник СІЗО, який віддавав накази про катування Вікторії Рощиної

Розслідування встановило, що саме керівник СІЗО особисто віддавав накази щодо знущань із журналістки, усвідомлюючи, що вона має цивільний статус та захист згідно з Женевською конвенцією. Такі дії кваліфіковано як воєнний злочин.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до воєнних злочинів проти українських полонених.

Вбивство Вікторії Рощиної

Від початку повномасштабної війни Вікторія Рощина активно висвітлювала злочини РФ на тимчасово окупованих територіях. У березні 2022 року вона вперше потрапила в полон — її захопили у Бердянську. Після 10 днів утримання в неволі журналістку вдалося звільнити.

У липні того ж року Рощина поїхала до Польщі, звідки планувала через територію Росії знову потрапити на ТОТ для продовження журналістського розслідування. Проте вже 3 серпня 2022 року зв'язок із нею обірвався. Відтоді Вікторія Рощина вважалася зниклою безвісти.

Вікторія Рощина. Фото: facebook.com/victoria.roschina

У травні 2024 року Росія офіційно підтвердила її затримання. Передбачалося, що журналістку включать до списків на обмін. Однак у жовтні того ж року родина журналістки отримала листа від Міноборони РФ, в якому повідомлялося про її смерть 19 вересня 2024 року.

Зазначимо, що тіло Вікторії вдалося повернути в Україну лише у квітні 2025 року. Проведені експертизи виявили численні сліди катувань — зламані ребра, сліди побоїв, можливе використання електричного струму, а також відсутність окремих органів.

Нагадаємо, у серпні цього року Володимир Зеленський посмертно нагородив Вікторію Рощину орденом Свободи.