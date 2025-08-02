Вікторія Рощина. Фото: facebook.com/victoria.roschina

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив українську журналістку Вікторію Рощину орденом Свободи. 27-річна кореспондентка загинула у російському полоні восени 2024 року.

Про присвоєння нагороди президент повідомив у своєму Telegram 2 серпня.

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Вікторію Рощину нагородили орденом Свободи посмертно

Глава держави вшанував пам'ять української журналістки, яка, ризикуючи власним життям, висвітлювала правду про військові злочини Росії.

"У жовтні 2024 року ми дізналися про важку й несправедливу втрату: в російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Вона вже була в списках на обмін. Росія зобов'язувалася її звільнити, але не дотримала свого слова. Вікторія одна з тих, хто говорив правду про війну. Працювала на фронті, на тимчасово окупованих територіях, ризикуючи життям", — написав президент.

Посмертно журналістку нагородили однією із найвищих державних нагород — орденом Свободи.

"Сьогодні ми вшановуємо Вікторію Рощину посмертно. Вона нагороджена орденом Свободи. За непохитну віру в те, що свобода здолає все. Шана і світла пам'ять Вікторії Рощиній", — додав Зеленський.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Що відомо про Вікторію Рощину

Вікторія Рощина із початком повномасштабної війни висвітлювала російські злочини на тимчасово окупованих територіях. У березні 2022 року вона потрапила до російського полону у Бердянську. Після 10-денного перебування у полоні Вікторію звільнили.

У липні 2022 року Вікторія вирушила до Польщі, звідки планувала потрапити на ТОТ через Росію. Однак від 3 серпня журналістка перестала виходити на зв'язок та вважалася зниклою безвісті.

У травні 2024 росіяни підтвердили, що затримали Вікторію Рощину. Кореспондентку мали обміняти, але у жовтні 2024 року стало відомо, що вона померла. Родина Вікторії отримала лист від Міноборони РФ, де було зазначено, що вона померла 19 вересня 2024 року.

У квітні цього року тіло Вікторії вдалося повернути на батьківщину. Після низки експертиз було встановлено чисельні ознаки катувань та жорстокого поводження. У Вікторії були відсутні деякі органи, зламані ребра, сліди побоїв та можливі сліди від електроструму.

Нагадаємо, посмертно найвищу державну нагороду присвоїли Максиму Казбану.

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