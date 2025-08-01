Медика "Азову" визнали найкращим лікарем Європи

Медик "Азову" Володимир Риженко під час вручення нагороди. Фото: "Азов"/Telegram

Бойового медика 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Володимира Риженка (друга "Спрайта") визнали найкращим європейським медиком року в категорії "військова медицина". Цю нагороду він здобув за винятковий випадок порятунку побратима взимку 2025 року.

Про це інформує пресслужба "Азову" у п'ятницю, 1 серпня, в Telegram.

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Бійця "Азову" визнали найкращим військовим медиком Європи

Зазначається, що команда з трьох медиків 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України взяла участь у Combat Medical Care Conference 2025 — найбільшій європейській конференції з військової медицини, що відбулася в Німеччині. Захід, співорганізатором якого виступив Бундесвер, зібрав понад 1400 провідних експертів із 44 країн світу.

Представники "Азову" поділилися з міжнародною спільнотою унікальним досвідом надання допомоги в бойових умовах. Старший лейтенант Сергій Ротчук (друг "Джедай") презентував інноваційні підходи до медичної логістики на полі бою. Ольга Тагірова ("Крава") розповіла про виклики надання допомоги поза межами "золотої години" та постійну роботу з підготовки особового складу.

Особливе визнання отримав бойовий медик 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, Володимир Риженко (друг "Спрайт"), якого було нагороджено премією "Найкращий європейський медик року" в категорії "Військова медицина". Цю нагороду він здобув за винятковий випадок порятунку побратима взимку 2025 року — завдяки переливанню донорської крові, скинутої з дрона, йому вдалося врятувати життя бійця в екстремальних умовах.

Разом із відзнакою друг "Спрайт" отримав меч — символ сили, гідності та відваги. Під час виступу він подякував побратимам, які допомогли реалізувати цю рятівну операцію.

Скриншот повідомлення "Азову"/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно колишня полонена Мар'яна Чичелюк розповіла про полон та вихід з "Азовсталі".

Раніше у бригаді "Азов" закликали встановити 28 липня Днем вшанування памʼяті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні РФ.