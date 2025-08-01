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Главная Новости дня Медик "Азова" стал лучшим военным врачом Европы

Медик "Азова" стал лучшим военным врачом Европы

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 17:00
Медика "Азова" признали лучшим врачом Европы
Медик "Азова" Владимир Рыженко во время вручения награды. Фото: "Азов"/Telegram

Боевого медика 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Владимира Рыженко (друга "Спрайта") признали лучшим европейским медиком года в категории "военная медицина". Эту награду он получил за исключительный случай спасения побратима зимой 2025 года.

Об этом информирует пресс-служба "Азова" в пятницу, 1 августа, в Telegram.

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Медику "Азова" вручают меч. Фото: "Азов"/Telegram

Бойца "Азова" признали лучшим военным медиком Европы

Отмечается, что команда из трех медиков 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины приняла участие в Combat Medical Care Conference 2025 — крупнейшей европейской конференции по военной медицине, которая состоялась в Германии. Мероприятие, соорганизатором которого выступил Бундесвер, собрало более 1400 ведущих экспертов из 44 стран мира.

Представители "Азова" поделились с международным сообществом уникальным опытом оказания помощи в боевых условиях. Старший лейтенант Сергей Ротчук (друг "Джедай") представил инновационные подходы к медицинской логистике на поле боя. Ольга Тагирова ("Крава") рассказала о вызовах оказания помощи вне "золотого часа" и постоянной работе по подготовке личного состава.

Особое признание получил боевой медик 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, Владимир Рыженко (друг "Спрайт"), который был награжден премией "Лучший европейский медик года" в категории "Военная медицина". Эту награду он получил за исключительный случай спасения побратима зимой 2025 года — благодаря переливанию донорской крови, сброшенной с дрона, ему удалось спасти жизнь бойца в экстремальных условиях.

Вместе с наградой друг "Спрайт" получил меч — символ силы, достоинства и отваги. Во время выступления он поблагодарил побратимов, которые помогли реализовать эту спасительную операцию.

Азов медик
Скриншот сообщения "Азова"/Facebook

Напомним, что недавно бывшая пленная Марьяна Чичелюк рассказала о плене и выходе из "Азовстали".

Ранее в бригаде "Азов" призвали установить 28 июля Днем памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену РФ.

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Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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