Максим Казбан. Фото: "Лють"

Командиру Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максиму Казбану присвоїли звання Герой України посмертно. Відповідний указ видав Президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті Президента України.

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Максиму Казбану присвоїли звання Героя України посмертно

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України командиру Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максиму Казбану.

Військовий відзначений за мужність та героїзм під час захисту України.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Казбану Максиму Олександровичу — полковнику поліції (посмертно)", — йдеться в указі глави держави.

Скриншот указу Зеленського

Нагадаємо, що у четвер, 24 липня, у Києві попрощалися із командиром Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максимом Казбаном.

У вівторок, 22 липня, у Донецькій області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув Максим Казбан.