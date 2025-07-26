Максим Казбан. Фото: "Лють"

Командиру Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максиму Казбану присвоили звание Герой Украины посмертно. Соответствующий указ издал Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится на сайте Президента Украины.

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Максиму Казбану присвоили звание Героя Украины посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины командиру Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максиму Казбану.

Военный отмечен за мужество и героизм во время защиты Украины.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Казбану Максиму Александровичу — полковнику полиции (посмертно)", — говорится в указе главы государства.

Скриншот указа Зеленского

Напомним, что в четверг, 24 июля, в Киеве попрощались с командиром Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максимом Казбаном.

Во вторник, 22 июля, в Донецкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб Максим Казбан.