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Головна Новини дня На Донеччині у ДТП загинув командир бригади "Лють" — що відомо

На Донеччині у ДТП загинув командир бригади "Лють" — що відомо

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Дата публікації: 22 липня 2025 22:58
У ДТП на Донеччині загинув командир бригади Лють Максим Казбан
Максим Казбан. Фото: "Лють"

У Донецькій області у вівторок, 22 липня, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Telegram.

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"Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни", — йдеться у повідомленні.

Максим Казбан
Максим Казбан. Фото: Нацполіція

У Нацполіції наголосили на невимовному болі та смутку. Там висловили співчуття рідним, близьким Максима та усім поліцейським, кому пощастило його знати. 

"Спочивай з миром, Максиме. Честь. Назавжди в строю", — додали в Нацполіції.

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Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 липня у Львівській області сталася ДТП. Відомо, що авто на великій швидкості виїхало на зустрічну смугу та зіткнулося з іншим водієм.

Раніше у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку та втік з місця аварії. Внаслідок цього вона загинула.

ДТП смерть аварія Нацполіція бригада Лють
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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