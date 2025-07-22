У ДТП на Донеччині загинув командир бригади Лють Максим Казбан

Максим Казбан. Фото: "Лють"

У Донецькій області у вівторок, 22 липня, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Telegram.

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"Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни", — йдеться у повідомленні.

Максим Казбан. Фото: Нацполіція

У Нацполіції наголосили на невимовному болі та смутку. Там висловили співчуття рідним, близьким Максима та усім поліцейським, кому пощастило його знати.

"Спочивай з миром, Максиме. Честь. Назавжди в строю", — додали в Нацполіції.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 липня у Львівській області сталася ДТП. Відомо, що авто на великій швидкості виїхало на зустрічну смугу та зіткнулося з іншим водієм.

Раніше у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку та втік з місця аварії. Внаслідок цього вона загинула.