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На Донетчине в ДТП погиб командир бригады "Лють" — что известно

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Дата публикации 22 июля 2025 22:58
В ДТП в Донецкой области погиб командир бригады Лють Максим Казбан
Максим Казбан. Фото: "Лють"

В Донецкой области во вторник, 22 июля, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Telegram.

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"Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самые тяжелые времена... Настоящий воин и патриот своей страны", — говорится в сообщении.

Максим Казбан
Максим Казбан. Фото: Нацполиция

В Нацполиции отметили неописуемую боль и печаль. Там выразили соболезнования родным, близким Максима и всем полицейским, кому посчастливилось его знать.

"Покойся с миром, Максим. Честь. Навсегда в строю", — добавили в Нацполиции.

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Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, 20 июля во Львовской области произошло ДТП. Известно, что авто на большой скорости выехало на встречную полосу и столкнулось с другим водителем.

Ранее в Киеве работник прокуратуры наехал на женщину и скрылся с места аварии. В результате этого она погибла.

ДТП смерть авария Нацполиция бригада Лють
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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