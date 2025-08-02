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Главная Новости дня Зеленский посмертно наградил Викторию Рощину орденом Свободы

Зеленский посмертно наградил Викторию Рощину орденом Свободы

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 11:49
Викторию Рощину наградили орденом Свободы посмертно
Виктория Рощина. Фото: facebook.com/victoria.roschina

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил украинскую журналистку Викторию Рощину орденом Свободы. 27-летняя корреспондентка погибла в российском плену осенью 2024 года.

О присвоении награды президент сообщил в своем Telegram 2 августа.

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Викторию Рощину наградили орденом Свободы посмертно

Глава государства почтил память украинской журналистки, которая, рискуя собственной жизнью, освещала правду о военных преступлениях России.

"В октябре 2024 года мы узнали о тяжелой и несправедливой потере: в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Она уже была в списках на обмен. Россия обязывалась ее освободить, но не сдержала своего слова. Виктория одна из тех, кто говорил правду о войне. Работала на фронте, на временно оккупированных территориях, рискуя жизнью", — написал президент.

Посмертно журналистку наградили одной из высших государственных наград — орденом Свободы.

"Сегодня мы чествуем Викторию Рощину посмертно. Она награждена орденом Свободы. За непоколебимую веру в то, что свобода преодолеет все. Почет и светлая память Виктории Рощиной", — добавил Зеленский.

Вікторію Рощину нагородили орденом Свободи
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Что известно о Виктории Рощиной

Виктория Рощина с началом полномасштабной войны освещала российские преступления на временно оккупированных территориях. В марте 2022 года она попала в российский плен в Бердянске. После 10-дневного пребывания в плену Викторию освободили.

В июле 2022 года Виктория отправилась в Польшу, откуда планировала попасть на ВОТ через Россию. Однако с 3 августа журналистка перестала выходить на связь и считалась пропавшей без вести.

В мае 2024 года россияне подтвердили, что задержали Викторию Рощину. Корреспондентку должны были обменять, но в октябре 2024 года стало известно, что она умерла. Семья Виктории получила письмо от Минобороны РФ, где было указано, что она умерла 19 сентября 2024 года.

В апреле этого года тело Виктории удалось вернуть на родину. После ряда экспертиз были установлены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения. У Виктории отсутствовали некоторые органы, сломанные ребра, следы побоев и возможные следы от электротока.

Напомним, посмертно высшую государственную награду присвоили Максиму Казбану.

А также медик бригады "Азов" стал лучшим военным врачом в Европе.

Владимир Зеленский орден Свободы государственная награда Виктория Рощина
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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