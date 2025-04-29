Українська журналістка Рощина зазнала у полоні численних катувань - розслідування

Журналістка Вікторія Рощина. Фото: Facebook/Вікторія Рощина

Тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яку закатували в російському полоні, наприкінці лютого цього року повернули в Україну. Перед поверненням росіяни познущалися з тіла, видаливши деякі органи. Опис сцен насильства та подальший текст може емоційно травмувати.

Про це йдеться у матеріалі УП.

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Перебування Рощиної в полоні

Паризька редакція Forbidden Stories ініціювала "Проєкт Вікторія", аби довести до кінця надзвичайно важливе розслідування журналістки Рощиної. Там дослідили обставини її перебування в російському полоні.

Відомо, що вона зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані території. 12 серпня її рідні подали офіційну заяву про зникнення до правоохоронців, а 21 вересня справу зареєстрували в СБУ, Мінреінтеграції та Офісі Омбудсмена. Лише у квітні 2024 року Росія офіційно підтвердила, що Вікторія перебуває в полоні.

Смерть Вікторії у полоні

10 жовтня 2024 року її батько Володимир Рощин отримав лист від російської сторони про смерть доньки. Водночас в ньому не було жодних подробиць або обставин смерті.

"Жодна російська структура не надала інформацію, що трапилось з Вікою, де її утримують, чи можна вірити тому листу, і якщо так, то де документи, що засвідчують її смерть і вказують на причини смерті", — зазначив батько.

8 лютого цього року Володимир отримав лист від Апарату уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової. Там вказано, що питання встановлення місцеперебування тіла Вікторії "не залишається без уваги" та обіцяють, що про його рішення повідомлять додатково.

Лист. Фото: УП

Повернення тіла в Україну

За шість днів після листа, 14 лютого 2025 року, Росія повернула Україні тіла 757 загиблих захисників. Серед них було тіло під номером 757, яке було позначене як "невстановлена особа чоловічої статі" та абревіатурою "СПАС". Патологоанатоми встановили, що це тіло жінки.

А за даними експертизи, яку провели слідчі Офісу Генпрокурора, збіг з ДНК журналістки Вікторії Рощиної становив 99%. Однак через стан тіла та його муміфікацію не вдалося встановити причини смерті.

Начальник департаменту війни Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів, що на тілі виявили численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна та крововиливи, а також зламане ребро. Водночас судово-медична експертиза виявила можливі ознаки катування електрострумом.

Знущання з тіла у Росії

Слідча група повідомила, що тіло доставили в Україну з ознаками розтину, який робили в Росії. Зокрема, деякі внутрішні органи були відсутні: головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї. Крім того, була зламана під'язикова кістка.

Міжнародний експерт-патологоанатом, до якого звернулися журналісти, вважає, що таким чином росіяни, ймовірно, намагалися приховати, що смерть настала через задушення.

Зазначається, що абревіатура СПАС може вказувати на "причину смерті" та означає сумарне ураження артерій серця.

Наразі офіційне розслідування смерті Вікторії Рощиної триває. Встановлюються особи росіян, які причетні до катувань журналістки.

Раніше стало відомо, що Рощину тримали у російських в'язницях, не висунувши жодних звинувачень.

А у розслідуванні Bihus.Info йдеться, що востаннє Вікторію бачили 8 вересня 2024 року, коли її вивели з камери в невідомому напрямку.