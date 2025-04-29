Украинская журналистка Рощина подверглась в плену многочисленным пыткам - расследование

Журналистка Виктория Рощина. Фото: Facebook/Виктория Рощина

Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которую замучили в российском плену, в конце февраля этого года вернули в Украину. Перед возвращением россияне поиздевались над телом, удалив некоторые органы. Описание сцен насилия и дальнейший текст может эмоционально травмировать.

Об этом говорится в материале УП.

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Пребывание Рощиной в плену

Парижская редакция Forbidden Stories инициировала "Проект Виктория", чтобы довести до конца чрезвычайно важное расследование журналистки Рощиной. Там исследовали обстоятельства ее пребывания в российском плену.

Известно, что она пропала без вести 3 августа 2023 года во время поездки на оккупированные территории. 12 августа ее родные подали официальное заявление об исчезновении в правоохранительные органы, а 21 сентября дело зарегистрировали в СБУ, Минреинтеграции и Офисе Омбудсмена. Только в апреле 2024 года Россия официально подтвердила, что Виктория находится в плену.

Смерть Виктории в плену

10 октября 2024 года ее отец Владимир Рощин получил письмо от российской стороны о смерти дочери. В то же время в нем не было никаких подробностей или обстоятельств смерти.

"Ни одна российская структура не предоставила информацию, что случилось с Викой, где ее удерживают, можно ли верить этому письму, и если да, то где документы, удостоверяющие ее смерть и указывающие на причины смерти", — отметил отец.

8 февраля этого года Владимир получил письмо от Аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Там указано, что вопрос установления местонахождения тела Виктории "не остается без внимания" и обещают, что о его решении сообщат дополнительно.

Письмо. Фото: УП

Возвращение тела в Украину

Через шесть дней после письма, 14 февраля 2025 года, Россия вернула Украине тела 757 погибших защитников. Среди них было тело под номером 757, которое было обозначено как "неустановленное лицо мужского пола" и аббревиатурой "СПАС". Патологоанатомы установили, что это тело женщины.

А по данным экспертизы, которую провели следователи Офиса Генпрокурора, совпадение с ДНК журналистки Виктории Рощиной составило 99%. Однако из-за состояния тела и его мумификации не удалось установить причины смерти.

Начальник департамента войны Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов рассказал, что на теле обнаружили многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния, а также сломанное ребро. В то же время судебно-медицинская экспертиза выявила возможные признаки пыток электротоком.

Издевательства над телом в России

Следственная группа сообщила, что тело доставили в Украину с признаками вскрытия, которое делали в России. В частности, некоторые внутренние органы отсутствовали: головной мозг, глазные яблоки, а также часть трахеи. Кроме того, была сломана подъязычная кость.

Международный эксперт-патологоанатом, к которому обратились журналисты, считает, что таким образом россияне, вероятно, пытались скрыть, что смерть наступила из-за удушения.

Отмечается, что аббревиатура СПАС может указывать на "причину смерти" и означает суммарное поражение артерий сердца.

Сейчас официальное расследование смерти Виктории Рощиной продолжается. Устанавливаются личности россиян, которые причастны к пыткам журналистки.

Ранее стало известно, что Рощину держали в российских тюрьмах, не выдвинув никаких обвинений.

А в расследовании Bihus.Info говорится, что последний раз Викторию видели 8 сентября 2024 года, когда ее вывели из камеры в неизвестном направлении.