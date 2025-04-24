Тіло української журналістки Рощиної повернули з РФ

Журналістка Вікторія Рощина. Фото: Слідство. Інфо

Тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яку вбили в російському полоні, повернули до України. Це відбулося наприкінці лютого цього року.

Про це повідомив заступник голови МВС Леонід Тимченко в інтерв'ю ЦЕНЗОР.НЕТ.

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Повернення тіла

За словами Тимченка, тіло Рощиної повернули в межах репатріації наприкінці лютого цього року. Наразі за допомогою ДНК-експертизи було ідентифіковано її особу.

Смерть у полоні РФ

Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані території. 12 серпня її рідні подали офіційну заяву про зникнення до правоохоронців, а 21 вересня справу зареєстрували в СБУ, Мінреінтеграції та Офіс Омбудсмена.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що її тримали у в'язницях, не висунувши їй жодних звинувачень. Відомо, що у жовтні 2024 року журналістку готували до обміну, вона померла під час переведення з Таганрога до Москви.

Згодом журналісти "Слідство.Інфо" з'ясували, що в полоні Рощину катували: на її тілі були ножові рани, її били струмом, під'єднуючи дроти до вух.

Раніше жінку вже захоплювали спецслужби РФ — 15 березня 2022 року в Бердянську її арештувала ФСБ, коли вона готувала матеріали про воєнні дії на сході та півдні, але 21 березня її звільнили.

Нагадаємо, нардеп Ярослав Юрчишин в ефірі Ранок.LIVE повідомив, що Рощина оголосила голодування через нелюдське поводження у російській в'язниці. Він припустив, що саме це стало причиною смерті.

Також у розслідуванні журналістів йдеться, що востаннє Вікторію бачили 8 вересня 2024 року, коли її вивели з камери в невідомому напрямку.