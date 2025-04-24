Тело украинской журналистки Рощиной вернули из РФ

Журналистка Виктория Рощина. Фото: Слідство.Інфо

Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которую убили в российском плену, вернули в Украину. Это произошло в конце февраля этого года.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Леонид Тимченко в интервью ЦЕНЗОР.НЕТ.

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Возвращение тела

По словам Тимченко, тело Рощиной вернули в рамках репатриации в конце февраля этого года. Сейчас с помощью ДНК-экспертизы была идентифицирована ее личность.

Смерть в плену РФ

Виктория Рощина пропала без вести 3 августа 2023 года во время поездки на оккупированные территории. 12 августа ее родные подали официальное заявление об исчезновении в правоохранительные органы, а 21 сентября дело зарегистрировали в СБУ, Минреинтеграции и Офисе Омбудсмена.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что ее держали в тюрьмах, не выдвинув ей никаких обвинений. Известно, что в октябре 2024 года журналистку готовили к обмену, она умерла во время перевода из Таганрога в Москву.

Позже журналисты "Слідство.Інфо" выяснили, что в плену Рощину пытали: на ее теле были ножевые раны, ее били током, подключая провода к ушам.

Ранее женщину уже захватывали спецслужбы РФ — 15 марта 2022 года в Бердянске ее арестовала ФСБ, когда она готовила материалы о военных действиях на востоке и юге, но 21 марта ее освободили.

Напомним, нардеп Ярослав Юрчишин в эфире Ранок.LIVE сообщил, что Рощина объявила голодовку из-за бесчеловечного обращения в российской тюрьме. Он предположил, что именно это стало причиной смерти.

Также в расследовании журналистов говорится, что последний раз Викторию видели 8 сентября 2024 года, когда ее вывели из камеры в неизвестном направлении.