Смерть Виктории Рощиной — экс-руководителю СИЗО в Таганроге объявлено подозрение

Экс-руководитель СИЗО, в котором убили Викторию Рощину. Фото: Национальная полиция

Бывшему руководителю следственного изолятора №2 города Таганрог Ростовской области РФ объявлено о подозрении. Именно он отдавал приказы о пытках украинской журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в плену.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в четверг, 7 августа.

Реклама

Читайте также:

Экс-руководителю СИЗО в Таганроге объявили о подозрении

По данным следствия, во время его руководства в СИЗО действовала организованная система репрессивного обращения с пленными украинскими военными и гражданскими.

Одной из пострадавших стала Виктория Рощина, которую российские военные задержали на временно оккупированной территории Запорожской области и перевезли в этот изолятор.

Экс-руководитель СИЗО № 2 в Таганроге

В СИЗО Рощина подвергалась систематическим пыткам, физическому насилию, унижениям и психологическому давлению. Ее лишали доступа к медицинской помощи, еде, питьевой воде, а также права на сон и отдых. Журналистку принуждали к сотрудничеству с администрацией изолятора, применяя моральное и физическое давление.

Следователи Национальной полиции в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны и под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора собрали многочисленные доказательства, допросили свидетелей, воссоздали маршрут незаконного перемещения и задокументировали грубые нарушения международного гуманитарного права.

Экс-руководитель СИЗО, который отдавал приказы о пытках Виктории Рощиной

Расследование установило, что именно руководитель СИЗО лично отдавал приказы об издевательствах над журналисткой, осознавая, что она имеет гражданский статус и защиту согласно Женевской конвенции. Такие действия квалифицированы как военное преступление.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к военным преступлениям против украинских пленных.

Убийство Виктории Рощиной

С начала полномасштабной войны Виктория Рощина активно освещала преступления РФ на временно оккупированных территориях. В марте 2022 года она впервые попала в плен — ее захватили в Бердянске. После 10 дней содержания в неволе журналистку удалось освободить.

В июле того же года Рощина уехала в Польшу, откуда планировала через территорию России снова попасть на ВОТ для продолжения журналистского расследования. Однако уже 3 августа 2022 года связь с ней оборвалась. С тех пор Виктория Рощина считалась пропавшей без вести.

Виктория Рощина. Фото: facebook.com/victoria.roschina

В мае 2024 года Россия официально подтвердила ее задержание. Предполагалось, что журналистку включат в списки на обмен. Однако в октябре того же года семья журналистки получила письмо от Минобороны РФ, в котором сообщалось о ее смерти 19 сентября 2024 года.

Отметим, что тело Виктории удалось вернуть в Украину только в апреле 2025 года. Проведенные экспертизы обнаружили многочисленные следы пыток — сломанные ребра, следы побоев, возможное использование электрического тока, а также отсутствие отдельных органов.

Напомним, в августе этого года Владимир Зеленский посмертно наградил Викторию Рощину орденом Свободы.