Вікторія Рощина посмертно отримала журналістську відзнаку

Загибла журналістка Вікторія Рощина. Фото: Facebook/Вікторія Рощина

Українська журналістка Вікторія Рощина посмертно отримала спеціальну відзнаку у конкурсі професійної журналістики "Честь професії 2025". Російські окупанти закатували жінку у полоні.

Про це повідомляє Суспільне.

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Посмертна відзнака Вікторії Рощиній

Вікторія Рощина посмертно здобула спеціальну номінацію від Наглядової ради "За відданість професії за найтяжчих умов".

Як відомо, окупанти затримали журналістку у березні 2022 року на тимчасово окупованих територіях, але тоді відпустили. Вже влітку того ж року Вікторія Рощина намагалась вдруге потрапити на окуповані області України, але 3 серпня зникла.

Журналісти "Слідство. Інфо" з'ясували, що перед зникненням Вікторія працювала над матеріалом про катівні на окупованих територіях.

Нагороду Вікторії Рощиної отримала журналістка та співзасновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу Ангеліна Карякіна. Вона передасть відзнаку батькам журналістки.

Нагадаємо, 24 квітня в Україну повернули тіло журналістки Рощиної. В полоні журналістку катували, і на її тілі були виявлені сліди від застосування електроструму та значні садна.

Нещодавно Верховна Рада підтримала присвоєння Вікторії Рощиній звання Героя України.