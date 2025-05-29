Виктория Рощина посмертно получила журналистскую награду

Погибшая журналистка Виктория Рощина. Фото: Facebook/Виктория Рощина

Украинская журналистка Виктория Рощина посмертно получила специальную награду в конкурсе профессиональной журналистики "Честь профессии 2025". Российские оккупанты замучили женщину в плену.

Об этом сообщает Суспільне.

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Посмертная награда Виктории Рощиной

Виктория Рощина посмертно получила специальную номинацию от Наблюдательного совета "За преданность профессии в тяжелых условиях".

Как известно, оккупанты задержали журналистку в марте 2022 года на временно оккупированных территориях, но тогда отпустили. Уже летом того же года Виктория Рощина пыталась второй раз попасть на оккупированные области Украины, но 3 августа исчезла.

Журналисты "Слідство. Інфо" выяснили, что перед исчезновением Виктория работала над материалом о застенках на оккупированных территориях.

Награду Виктории Рощиной получила журналистка и соучредитель Лаборатории журналистики общественного интереса Ангелина Карякина. Она передаст награду родителям журналистки.

Напомним, 24 апреля в Украину вернули тело журналистки Рощиной. В плену журналистку пытали и на ее теле были обнаружены следы от применения электротока и значительные ссадины.

Недавно Верховная Рада поддержала присвоение Виктории Рощиной звания Героя Украины.