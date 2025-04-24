На тілі журналістки Вікторії Рощиної виявили ознаки катувань — що відомо

Вікторія Рощина. Фото: Facebook

На тілі української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, виявили ознаки катування. Зокрема, йдеться про садна та крововиливи, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму.

Про це повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов у четвер, 24 квітня.

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Смерть Вікторії Рощиної

Офіс Генпрокурора здійснює нагляд за процесуальними діями в рамках кримінального провадження щодо загибелі журналістки Вікторії Рощиної під час утримання в полоні на території РФ.

Злочини, вчинені проти журналістки в Росії, розслідують за фактами воєнного злочину.

У жовтні минулого року було отримано інформацію про смерть Вікторії на території, що контролюється Росією. Після огляду тіл, повернутих з РФ без зазначення прізвищ, у лютому 2025 року на одному з них була знайдена бирка з прізвищем Рощина.

"Була призначена молекулярна експертиза для ідентифікації її тіла, для підтвердження, що це саме вона. Експерти відібрали зразки ДНК у обох батьків Вікторії. За результатами проведення цієї експертизи, експерт дійшов висновку, що з вірогідністю понад 99% тіло належить пані Вікторії", — зазначив Бєлоусов.

Батьки журналістки подали клопотання про проведення додаткової експертизи для ідентифікації тіла. Наразі розглядається питання про залучення французьких фахівців.

Ознаки катування

У лютому 2025 року була призначена судово-медична експертиза для визначення причини смерті, наявних тілесних ушкоджень та характеру їх спричинення.

"За її результатами на тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму. Проте через стан тіла первинно не вдалося встановити причини смерті.

Тому були відібрані необхідні зразки і наразі вирішується питання щодо проведення додаткової судово-медичної експертизи за участі французьких експертів для встановлення причин смерті та характеру виявлених тілесних ушкоджень", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини незаконного утримання журналістки, її загибелі та застосування до неї катувань.

Допис Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 квітня заступник голови МВС Леонід Тимченко повідомив, що наприкінці лютого до України повернули тіло Вікторії Рощиної.

Раніше нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що, за даними російської сторони, журналістка померла під час етапування до Москви.