На теле журналистки Виктории Рощиной обнаружили признаки пыток — что известно

Виктория Рощина. Фото: Facebook

На теле украинской журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену, обнаружили признаки пыток. В частности, речь идет о ссадинах и кровоизлияниях, сломанном ребре и возможных следах от применения электротока.

Об этом сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов в четверг, 24 апреля.

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Смерть Виктории Рощиной

Офис Генпрокурора осуществляет надзор за процессуальными действиями в рамках уголовного производства относительно гибели журналистки Виктории Рощиной во время содержания в плену на территории РФ.

Преступления, совершенные против журналистки в России, расследуют по фактам военного преступления.

В октябре прошлого года была получена информация о смерти Виктории на территории, контролируемой Россией. После осмотра тел, возвращенных из РФ без указания фамилий, в феврале 2025 года на одном из них была найдена бирка с фамилией Рощина.

"Была назначена молекулярная экспертиза для идентификации ее тела, для подтверждения, что это именно она. Эксперты отобрали образцы ДНК у обоих родителей Виктории. По результатам проведения этой экспертизы, эксперт пришел к выводу, что с вероятностью более 99% тело принадлежит Виктории", — отметил Белоусов.

Родители журналистки подали ходатайство о проведении дополнительной экспертизы для идентификации тела. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении французских специалистов.

Признаки пыток

В феврале 2025 года была назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти, имеющихся телесных повреждений и характера их причинения.

"По ее результатам на теле погибшей были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, сломанное ребро и возможные следы от применения электротока. Однако из-за состояния тела первично не удалось установить причины смерти.

Поэтому были отобраны необходимые образцы и сейчас решается вопрос о проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы с участием французских экспертов для установления причин смерти и характера выявленных телесных повреждений", — говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства незаконного содержания журналистки, ее гибели и применения к ней пыток.

Пост Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, 24 апреля заместитель главы МВД Леонид Тимченко сообщил, что в конце февраля в Украину вернули тело Виктории Рощиной.

Ранее нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что, по данным российской стороны, журналистка умерла во время этапирования в Москву.