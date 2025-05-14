Вікторії Рощиній посмертно можуть надати звання Героя України

Рада підтримала присвоєння Рощиній звання Героя України, — ЗМІ
Народні депутати у середу, 14 травня, підтримали звернення про присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України. Вона загинула в російському полоні.
Про це повідомляє "Суспільне".
Звання Героя України для Вікторії Рощиної
Загалом за присвоєння журналістці звання Героя України проголосували 246 нардепів. Звернення направили до глави держави Володимира Зеленського.
Що відомо про журналістку
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року під час поїздки на тимчасово окуповані території. Офіційну заяву про її зникнення родичі подали 12 серпня, а 21 вересня інформацію про це зафіксували в Службі безпеки України, Міністерстві з питань реінтеграції та Офісі Омбудсмена.
За інформацією Офісу Генерального прокурора, Вікторію Рощину утримували у в’язницях без пред’явлення офіційних обвинувачень. У жовтні 2024 року її готували до обміну, однак журналістка померла під час переведення з Таганрога до Москви.
Згодом стало відомо, що її катували.
Нагадаємо, наприкінці лютого 2025 року до України повернули тіло Вікторії Рощиної.
А керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов повідомив, що на тілі журналістки є ознаки катування.
Крім того, росіяни перед поверненням тіла Вікторії Рощиної, познущалися з неї, видаливши деякі органи.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що до журналістки були застосовані тортури.
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