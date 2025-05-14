Вікторії Рощиній посмертно можуть надати звання Героя України

Вікторія Рощина. Фото: скриншот

Народні депутати у середу, 14 травня, підтримали звернення про присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України. Вона загинула в російському полоні.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Загалом за присвоєння журналістці звання Героя України проголосували 246 нардепів. Звернення направили до глави держави Володимира Зеленського.

Що відомо про журналістку

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року під час поїздки на тимчасово окуповані території. Офіційну заяву про її зникнення родичі подали 12 серпня, а 21 вересня інформацію про це зафіксували в Службі безпеки України, Міністерстві з питань реінтеграції та Офісі Омбудсмена.

Журналістка Вікторія Рощина. Фото: соцмережі

За інформацією Офісу Генерального прокурора, Вікторію Рощину утримували у в’язницях без пред’явлення офіційних обвинувачень. У жовтні 2024 року її готували до обміну, однак журналістка померла під час переведення з Таганрога до Москви.

Згодом стало відомо, що її катували.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2025 року до України повернули тіло Вікторії Рощиної.

А керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов повідомив, що на тілі журналістки є ознаки катування.

Крім того, росіяни перед поверненням тіла Вікторії Рощиної, познущалися з неї, видаливши деякі органи.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що до журналістки були застосовані тортури.