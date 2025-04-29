До Рощиної були застосовані тортури - підтвердження Лубінця

Дмитро Лубінець. Фото: Facebook Дмитра Лубінця

Є встановлені факти, що до української журналістки Вікторії Рощиної зі сторони РФ були застосовані тортури. Вона загинула в російському полоні.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час 9-го засідання Робочої групи пункту 4 української Формули миру у вівторок, 29 квітня.

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До Рощиної були застосовані тортури

"Сьогодні я інформував міжнародних партнерів по ситуації з Вікторією Рощиною. Неодноразово ми на наших засіданнях обговорювали це питання. І я їх проінформував, що у нас підтвердилась інформація, що російська сторона передала тіло Вікторії Рощиної. Я не можу публічно зараз розкривати деталі, але скажу так, що у нас є юридичні підстави і встановлені факти, що до Вікторії Рощиної були застосовані тортури, внаслідок яких, ймовірно, вона померла", — повідомив Лубінець.

За його словами, питання повернення журналістів порушувалося неодноразово, при цьому окремий акцент робився на важливості допомоги міжнародних партнерів у звільненні української журналістки Вікторії Рощиної, яку незаконно утримують російські силовики.

Вікторія Рощина. Фото: armyinform.com.ua

"Дуже довго нам не повідомляли, де вона знаходиться. Неодноразово ми підіймали це питання на міжнародному рівні. У нас були партнери, які, за моєю інформацією, неодноразово підіймали це питання під час їхнього спілкування з російською стороною. Я це робив у свій спосіб, навіть надсилав неодноразово листи через міжнародні організації до Москалькової", — додав Лубінець.

Він наголосив, що Україна отримала тіло журналістки без повідомлень про те, що спричинило її смерть.

Раніше стало відомо, що Рощину тримали у російських в'язницях, не висунувши жодних звинувачень.

А у розслідуванні Bihus.Info йдеться, що востаннє Вікторію бачили 8 вересня 2024 року, коли її вивели з камери в невідомому напрямку.