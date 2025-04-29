К Рощиной были применены пытки - подтверждение Лубинца

Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook Дмитрия Лубинца

Есть установленные факты, что к украинской журналистке Виктории Рощиной со стороны РФ, которая погибла в российском плену, были применены пытки.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время 9-го заседания Рабочей группы пункта 4 украинской Формулы мира во вторник, 29 апреля.

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К Рощиной были применены пытки

"Сегодня я информировал международных партнеров по ситуации с Викторией Рощиной. Неоднократно мы на наших заседаниях обсуждали этот вопрос. И я их проинформировал, что у нас подтвердилась информация, что российская сторона передала тело Виктории Рощиной. Я не могу публично сейчас раскрывать детали, но скажу так, что у нас есть юридические основания и установленные факты, что к Виктории Рощиной были применены пытки, в результате которых, вероятно, она умерла", — сообщил Лубинец.

По его словам, вопрос возвращения журналистов поднимался неоднократно, при этом отдельный акцент делался на важности помощи международных партнеров в освобождении украинской журналистки Виктории Рощиной, которую незаконно удерживают российские силовики.

Виктория Рощина. Фото: armyinform.com.ua

"Очень долго нам не сообщали, где она находится. Неоднократно мы поднимали этот вопрос на международном уровне. У нас были партнеры, которые, по моей информации, неоднократно поднимали этот вопрос во время их общения с российской стороной. Я это делал по-своему, даже посылал неоднократно письма через международные организации к Москальковой", — добавил Лубинец.

Он подчеркнул, что Украина получила тело журналистки без сообщений о том, что повлекло ее смерть.

Ранее стало известно, что Рощину держали в российских тюрьмах, не выдвинув никаких обвинений.

А в расследовании Bihus.Info говорится, что последний раз Викторию видели 8 сентября 2024 года, когда ее вывели из камеры в неизвестном направлении.