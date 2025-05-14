Виктории Рощиной посмертно могут присвоить звание Героя Украины

Виктория Рощина. Фото: скриншот

Народные депутаты в среду, 14 мая, поддержали обращение о присвоении журналистке Виктории Рощиной звания Героя Украины. Она погибла в российском плену.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Всего за присвоение журналистке звания Героя Украины проголосовали 246 нардепов. Обращение направили к главе государства Владимиру Зеленскому.

Что известно о журналистке

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года во время поездки на временно оккупированные территории. Официальное заявление о ее исчезновении родственники подали 12 августа, а 21 сентября информацию об этом зафиксировали в Службе безопасности Украины, Министерстве по вопросам реинтеграции и Офисе Омбудсмена.

Журналистка Виктория Рощина. Фото: соцсети

По информации Офиса Генерального прокурора, Викторию Рощину удерживали в тюрьмах без предъявления официальных обвинений. В октябре 2024 года ее готовили к обмену, однако журналистка умерла во время перевода из Таганрога в Москву.

Впоследствии стало известно, что ее пытали.

Напомним, в конце февраля 2025 года в Украину вернули тело Виктории Рощиной.

А руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов сообщил, что на теле журналистки есть признаки пыток.

Кроме того, россияне перед возвращением тела Виктории Рощиной, поиздевались над ней, удалив некоторые органы.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что к журналистке были применены пытки.