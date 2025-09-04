Журналистка Виктория Рощина. Фото: Слідство.Інфо

Украинская журналистка Виктория Рощина посмертно была удостоена американской награды за отвагу Oxi Courage Award. Она погибла в российском плену.

Об этом сообщила бывшая госпожа Посол Украины в США Оксана Маркарова в четверг, 4 сентября, по итогам встречи в Посольстве Украины в США с президентом и основателем фонда The Washington Oxi Day Foundation Энди Манатосом и ее исполнительным директором Майком Манатосом, передает "Суспільне".

Виктория Рощина посмертно получила американскую награду

"Oxi" на греческом означает "нет". Именно так одним словом в 1940 году ответил народ и правительство Греции на требование гитлеровской Германии сдаться и не сопротивляться оккупации. В 2011 году в память о героизме народа Греции и с целью признания проявлений мужества в современном мире и была создана Oxi Day Foundation", — отметила Маркарова.

Ежегодно фонд организует церемонию вручения награды Oxi Courage Award, отмечая проявления отваги, решительности и смелости.

Среди предыдущих лауреатов — президент Украины Владимир Зеленский (2022 год), неприбыльная организация Save Ukraine, которая возвращает похищенных в Россию украинских детей, а также украинская певица Руслана Лыжичко.

"В этом году Oxi Courage Award посмертно получит убитая в российском плену украинская журналистка, правозащитница и военный корреспондент Виктория Рощина", — сообщила Маркарова.

Напомним, экс-начальнику СИЗО №2 в Таганроге, который лично отдавал приказы о пытках Виктории Рощиной, объявлено о подозрении.

А также мы писали, что Владимир Зеленский посмертно наградил журналистку орденом Свободы 2 августа.