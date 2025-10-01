Видео
Главная Новости дня ПАСЕ назовет премию в честь погибшей в плену РФ Виктории Рощиной

ПАСЕ назовет премию в честь погибшей в плену РФ Виктории Рощиной

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 06:02
Совет Европы хочет увековечить память об украинской журналистке, которую замучили в плену РФ
Украинская журналистка и правозащитница Виктория Рощина, которая погибла в плену РФ. Фото: Соцсети

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) учредит инициативу для журналистов, рискующих жизнью во время войн в горячих точках планеты. Премию назовут в честь украинской журналистки и правозащитницы Виктории Рощиной, которую российские оккупанты замучили в плену.

Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

Что известно об инициативе ПАСЕ

Инициатива, предложенная президентом ПАСЕ Теодоросом Русопулосом, была одобрена Ассамблеей в будущей резолюции по освобождению украинских журналистов, находящихся в плену в России. Она будет начата во время осенней сессии Ассамблеи, открытием одноименной фотовыставки 1 октября в Страсбурге, по просьбе Евгении Кравчук, члена украинской делегации.

"Господин Русопулос предложил назвать это памятное событие в честь Виктории Рощиной, хотя ее история не является единичной. Ежегодно десятки журналистов погибают, заключаются или насильно исчезают в зонах боевых действий", — отметила Евгении Кравчук.

Что известно о Виктории Рощину

Виктория попала в плен в августе 2023 года, когда поехала готовить репортажи с оккупированных территорий. Больше года ее родные ждали обмена и возвращения домой. Но в октябре 2024-го отец получил официальное письмо от оккупантов, где сообщалось о смерти дочери.

Тело Виктории вернули домой только в феврале 2025 года. Экспертиза обнаружила у нее многочисленные следы пыток и жестокого обращения.

Напомним, 8 августа в Киеве Викторию Рощину провели в последний путь. Журналистку похоронили на Байковом кладбище.

А также мы писали, что Викторию Рощину посмертно наградили знаком отличия за смелость.

журналисты оккупанты война в Украине Виктория Рощина
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
