Максим Буткевич став лауреатом премії Гавела

Український журналіст і правозахисник Максим Буткевич, який нещодавно повернувся з російського полону, став лауреатом престижної премії імені Вацлава Гавела. Урочиста церемонія вручення відбулася у Європі, де Буткевич виступив із емоційною промовою.

Про це повідомляє Радіо.Свобода у понеділок, 29 вересня.

Буткевич став лауреатом премії Гавела

"Для мене велика честь бути тут сьогодні і ще більша честь отримати цю нагороду, яка так багато значить для мене і для всіх нас. Той факт, що я стою тут, також є обіцянкою того, що кожен, хто зараз перебуває в російському полоні, а також у в’язницях авторитарних режимів, буде звільнений", — сказав правозахисник зі сцени.

Буткевич наголосив, що сприймає цю відзнаку не лише як особисте визнання, а й як символ підтримки для українських військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує Росія. Він згадав про людей, які зазнали катувань, нелюдського поводження, поранень та сексуального насильства з боку окупантів.

У своїй промові правозахисник також підкреслив, що Україна бореться не лише за власну територію, а й за фундаментальні цінності, на яких тримається європейська єдність: свободу, гідність та взаємну повагу.

"Користуючись цією нагодою, я звертаюся до всіх вас. Будь ласка, не забувайте про українських військовополонених і цивільних, незаконно утримуваних Росією, про дітей, яких викрали окупанти", — додав Буткевич.

Активіст закликав не забувати про всіх тих, хто бореться за свободу та гідність у Європі й у світі.

Премія, названа на честь колишнього президента Чехословаччини та Чехії, письменника та правозахисника Вацлава Гавела, вручається з 2013 року, її часто присуджують людям, яких переслідує влада авторитарних країн. Гавела завжди підтримував Україну та був противником РФ.

Нагадаємо, що в ОБСЄ заявили, що Росія навмисно відмовляє українським захисникам у визнанні їх військовополоненими, перекваліфікуючи їх статус на "затриманих за опір спеціальній військовій операції".

А представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна не припиняє зусиль щодо повернення своїх захисників із полону, плануючи нові раунди обмінів. Особливий акцент робиться на виконанні стамбульських домовленостей, що передбачають звільнення всіх важкопоранених військовослужбовців.