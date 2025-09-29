Максим Буткевич стал лауреатом премии Гавела

Максим Буткевич. Фото: facebook.com/isar.ednannia

Украинский журналист и правозащитник Максим Буткевич, который недавно вернулся из российского плена, стал лауреатом престижной премии имени Вацлава Гавела. Торжественная церемония вручения состоялась в Европе, где Буткевич выступил с эмоциональной речью.

Об этом сообщает Радіо.Свобода в понедельник, 29 сентября.

Реклама

Читайте также:

Буткевич стал лауреатом премии Гавела

"Для меня большая честь быть здесь сегодня и еще большая честь получить эту награду, которая так много значит для меня и для всех нас. Тот факт, что я стою здесь, также является обещанием того, что каждый, кто сейчас находится в российском плену, а также в тюрьмах авторитарных режимов, будет освобожден", — сказал правозащитник со сцены.

Буткевич подчеркнул, что воспринимает эту награду не только как личное признание, но и как символ поддержки для украинских военнопленных и гражданских, которых незаконно удерживает Россия. Он вспомнил о людях, которые подверглись пыткам, бесчеловечному обращению, ранениям и сексуальному насилию со стороны оккупантов.

В своей речи правозащитник также подчеркнул, что Украина борется не только за собственную территорию, но и за фундаментальные ценности, на которых держится европейское единство: свободу, достоинство и взаимное уважение.

"Пользуясь этой возможностью, я обращаюсь ко всем вам. Пожалуйста, не забывайте об украинских военнопленных и гражданских, незаконно удерживаемых Россией, о детях, которых похитили оккупанты", — добавил Буткевич.

Активист призвал не забывать обо всех тех, кто борется за свободу и достоинство в Европе и в мире.

Премия, названная в честь бывшего президента Чехословакии и Чехии, писателя и правозащитника Вацлава Гавела, вручается с 2013 года, ее часто присуждают людям, преследуемым властью авторитарных стран. Гавела постоянно поддерживал Украину и был противником РФ.

Напомним, что в ОБСЕ заявили, что Россия намеренно отказывает украинским защитникам в признании их военнопленными, переквалифицируя их статус на "задержанных за сопротивление специальной военной операции".

А представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что Украина не прекращает усилий по возвращению своих защитников из плена, планируя новые раунды обменов. Особый акцент делается на выполнении стамбульских договоренностей, предусматривающих освобождение всех тяжелораненых военнослужащих.