В ОБСЕ рассказали, как РФ издевается над украинскими пленными

В ОБСЕ рассказали, как РФ издевается над украинскими пленными

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 23:49
РФ пытает украинских воинов - детали от ОБСЕ
Украинский военный вернулся из плена. Фото: Офис Президента

Россия систематически отказывает украинским воинам в статусе военнопленных. Вместо этого называет их "лицами, задержанными за противодействие специальной военной операции".

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 22 сентября.

Читайте также:

Украинских воинов в плену пытают

"Это создает условия для незаконного уголовного преследования украинских военнослужащих только за участие в боевых действиях. Такая практика грубо противоречит нормам международного гуманитарного права, в частности положениям Женевских конвенций", — говорится в сообщении.

Кроме того, в отчете отмечается о казнях и убийствах украинских воинов после плена, а также о жестоком обращении и пытках.

По данным экспертов, пытки являются распространенной и систематической практикой, которая осуществляется или терпится российскими государственными структурами.

Не соответствуют международным стандартам и условия содержания: переполненные помещения, отсутствие надлежащей медицинской помощи, питания и гигиены.

"Украинских военнопленных лишают возможности связи с семьями, а доступ Международного комитета Красного Креста строго ограничивается. Такие действия могут квалифицироваться как военные преступления и преступления против человечности", — говорится в сообщении.

Напомним, в ГУР рассказали, сколько воинов Украина вернула из российского плена с начала полномасштабной войны.

Также мы писали о новых выплатах освобожденным из плена украинцам.

ОБСЕ Украина пленные война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
