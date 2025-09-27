РФ пытает украинских воинов - детали от ОБСЕ

Украинский военный вернулся из плена. Фото: Офис Президента

Россия систематически отказывает украинским воинам в статусе военнопленных. Вместо этого называет их "лицами, задержанными за противодействие специальной военной операции".

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 22 сентября.

Украинских воинов в плену пытают

"Это создает условия для незаконного уголовного преследования украинских военнослужащих только за участие в боевых действиях. Такая практика грубо противоречит нормам международного гуманитарного права, в частности положениям Женевских конвенций", — говорится в сообщении.

Кроме того, в отчете отмечается о казнях и убийствах украинских воинов после плена, а также о жестоком обращении и пытках.

По данным экспертов, пытки являются распространенной и систематической практикой, которая осуществляется или терпится российскими государственными структурами.

Не соответствуют международным стандартам и условия содержания: переполненные помещения, отсутствие надлежащей медицинской помощи, питания и гигиены.

"Украинских военнопленных лишают возможности связи с семьями, а доступ Международного комитета Красного Креста строго ограничивается. Такие действия могут квалифицироваться как военные преступления и преступления против человечности", — говорится в сообщении.

