РФ пытает украинских воинов - детали от ОБСЕ

В ОБСЕ рассказали, как РФ издевается над украинскими пленными
Россия систематически отказывает украинским воинам в статусе военнопленных. Вместо этого называет их "лицами, задержанными за противодействие специальной военной операции".
Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 22 сентября.
Украинских воинов в плену пытают
"Это создает условия для незаконного уголовного преследования украинских военнослужащих только за участие в боевых действиях. Такая практика грубо противоречит нормам международного гуманитарного права, в частности положениям Женевских конвенций", — говорится в сообщении.
Кроме того, в отчете отмечается о казнях и убийствах украинских воинов после плена, а также о жестоком обращении и пытках.
По данным экспертов, пытки являются распространенной и систематической практикой, которая осуществляется или терпится российскими государственными структурами.
Не соответствуют международным стандартам и условия содержания: переполненные помещения, отсутствие надлежащей медицинской помощи, питания и гигиены.
"Украинских военнопленных лишают возможности связи с семьями, а доступ Международного комитета Красного Креста строго ограничивается. Такие действия могут квалифицироваться как военные преступления и преступления против человечности", — говорится в сообщении.
