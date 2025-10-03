Французский журналист Антони Лалликан погиб в Донецкой области

Антони Лалликан. Фото: Antoni Lallican

В пятницу, 3 октября, в Донецкой области в результате атаки российского дрона погиб 38-летний французский журналист Антони Лалликан. Во время того же обстрела ранения получил украинский фотожурналист Георгий Иванченко.

Об этом сообщили на сайте Европейской федерации журналистов (EFJ).

Реклама

Читайте также:

Обстоятельства трагедии

В Донецкой области российский дрон прицельно атаковал группу журналистов, среди которых были француз Антони Лалликан и украинец Георгий Иванченко. В результате удара иностранный фотокорреспондент погиб на месте, а украинский коллега получил ранения и был госпитализирован. Инцидент произошел 3 октября около 9:20 утра по местному времени.

"Обстоятельства инцидента, который произошел утром в пятницу в 9:20 по местному времени, остаются предметом расследования. Во время того же нападения пострадал украинский журналист Георгий Иванченко. Оба журналиста были одеты в защитное снаряжение и бронежилеты с надписью "Press". Антони Лалликан находился в командировке на Донбассе от агентства Hans Lucas", — говорится в сообщении EFJ.

Французскому журналисту было 38 лет, он работал для агентства Hans Lucas и имел большой опыт репортажной работы в горячих точках. Георгий Иванченко является членом Украинской Ассоциации профессиональных фотографов и продолжает находиться под медицинским наблюдением.

Андрей Сибига выразил соболезнования

Сообщение Сибиги в X. Фото: скриншот

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования родным, близким и коллегам Антони Лалликана. Он подчеркнул, что Россия намеренно преследует журналистов, что является грубым нарушением международного гуманитарного права, и пообещал приложить все усилия для привлечения виновных к ответственности. Также Сибига отметил, что смелость Лалликана в освещении агрессии против Украины никогда не будет забыта.

Эмманюэль Макрон отметил мужество погибшего журналиста

Сообщение Макрона в X. Фото: скриншот

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что фотожурналист Антони Лалликан работал рядом с украинскими военными на фронте и погиб в результате удара российского дрона. Он выразил искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего, отметив мужество журналистов, которые, рискуя собственной жизнью, доносят правду о войне.

Напомним, что Парламентская Ассамблея Совета Европы планирует учредить премию для журналистов, которая будет носить имя замученной российскими оккупантами украинской журналистки и правозащитницы Виктории Рощиной.

Ранее мы также информировали, что украинский журналист и правозащитник Максим Буткевич, который вернулся из российского плена, получил премию имени Вацлава Гавела.