Зеленський повідомив, скільки журналістів вбили окупанти з 2022 року

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський розповів, скільки представників медіа вбили російські окупанти з 2022 року. За його словами, йдеться про 135 осіб.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у четвер, 23 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Окупанти вбивають представників медіа

"Загалом з 2022 року Росія вбила 135 представників медіа, і тільки через те, що вони висвітлювали правду про те, що відбувається в Україні, про цю війну, про російську агресію", — зазначив глава держави.

Він подякував усім представникам медіа за роботу та підтримку України. За його словами, правда завжди тисне.

Нагадаємо, 23 жовтня російські окупанти завдали удару по автомобілю журналістів телеканалу Freedom у Донецькій області. Внаслідок атаки загинули Євген Кармазін та Олена Губанова.

Згодом Зеленський відреагував на вбивство журналістів. Він наголосив на важливості підтримки українських медійників.